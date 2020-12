Začelo se je: svet vstopa v najbolj pričakovano novo leto (VIDEO)

Ob 11. uri po srednjeevropskem času so v novo leto najprej vstopili na Samoi in na tihomorskem otočju Kiribati. Že uro pozneje bodo prihod leta 2020 proslavljali na Novi Zelandiji, ob 14. uri pa v velikem delu Avstralije, vključno s Sydneyjem. Izmed evropskih držav bodo novo leto prvi pozdravili v Grčiji, na Finskem, v baltskih državah in Romuniji, medtem ko bo večji del Evrope proslavljal ob polnoči po srednjeevropskem času.Na vzhodno obali ZDA, vključno z New Yorkom, se bo novo leto začelo v sredo ob 6. uri po srednjeevropskem času, sedem ur pozneje pa bosta kot zadnja vanj vstopila sicer nenaseljena tihomorska Bakerjev in Howlandov otok. V številnih mestih po svetu prihod novega leta tradicionalno proslavljajo z ognjemeti. A ker so marsikje že pred leti začeli omejevati uporabo pirotehnike, se tudi ognjemetom v več mestih zaradi epidemije in okoljsko ustreznejših različic silvestrovanja odpovedujejo ali jih vsaj omejujejo.Na spodnji povezavi lahko spremljate vstop v novo leto po vsem svetu: