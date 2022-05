Začelo se je sojenje prvemu ruskemu vojaku, Vadimu grozi dosmrtna kazen

V ukrajinski prestolnici se je včeraj začelo sojenje prvemu ruskemu vojaku, obtoženemu vojnih zločinov. Obtožnica 21-letnega Vadima Šišimarina bremeni umora 62-letnega neoboroženega civilista, ki je konec februarja nič hudega sluteč kolesaril po eni od ulic v vasi Čupahivka.

500 milijonov dodatne pomoči bo EU namenila Ukrajini.

Kot je na sodišču včeraj povedal tožilec, se je v vas z ukradenim avtomobilom, na katerem so bile predrte vse štiri pnevmatike, pripeljala skupina ruskih vojakov iz konvoja, ki so ga pred tem napadli zavezniki. Opazili so moškega na kolesu, ki se je pogovarjal po mobilniku, in eden od vojakov je kolegom ukazal, naj ga ubijejo, da jih ne bi izdal ukrajinski vojski.

Šišimarin je poprijel za puško in moškega skozi okno avtomobila večkrat ustrelil, je dejal tožilec. Mladec je trenutno v priporu, če ga spoznajo za krivega, mu grozi od deset let zapora do dosmrtne zaporne kazni.

Včeraj je bilo v hudih spopadih na vzhodu Ukrajine ubitih najmanj pet civilistov, skupaj jih je od začetka vojne po podatkih Združenih narodov umrlo že več kot 3500, čeprav priznavajo, da je številka najverjetneje še veliko višja.

Josep Borrell je državi obljubil dodatno pomoč. FOTO: Yves Herman/Reuters

Visoki zunanjepolitični predstavnik Evropske unije Josep Borrell je sicer včeraj napovedal, da bo Unija Ukrajini zagotovila še dodatnih 500 milijonov evrov za dobavo orožja, goriva in druge potrebne opreme. Skupna vrednost pomoči, ki jo je Ukrajini do zdaj namenila Evropa, bo tako znašala že več kot dve milijardi evrov.