KRVAVA NEDELJA

Začelo se je prvo sojenje za pokol leta 1972! Sorodniki žrtev čakali pol stoletja

Obtoženec je danes sedel v sodni dvorani za črno zaveso, skrit pred javnostjo.
Fotografija: Podporniki vojaka F opazujejo, kako družinski člani in podporniki tistih, ki so bili ubiti na krvavo nedeljo, prihajajo na sodišče v Belfastu. FOTO: Paul Faith Afp
Odpri galerijo
Podporniki vojaka F opazujejo, kako družinski člani in podporniki tistih, ki so bili ubiti na krvavo nedeljo, prihajajo na sodišče v Belfastu. FOTO: Paul Faith Afp

N. P.
15.09.2025 ob 17:43
N. P.
15.09.2025 ob 17:43

V Belfastu se je začelo prvo sojenje za enega najbolj pretresljivih dogodkov severnoirskega konflikta – krvavo nedeljo. Mineva več kot pol stoletja, odkar so britanski vojaki v Londonderryju leta 1972 streljali na mirne protestnike in ubili 14 ljudi. Danes je pred sodiščem nekdanji britanski vojak, znan le kot vojak F, ki mu sodijo za dva umora in pet poskusov umora.

Krvava nedelja je v zgodovini Severne Irske zapisana kot dan, ko je miren shod za državljanske pravice postal prizorišče nepopisne tragedije. Britanski vojaki so 30. januarja 1972 na katoliške protestnike izstrelili več kot 100 nabojev. Trinajst ljudi je umrlo na kraju, še en protestnik je pozneje podlegel ranam v bolnišnici.

Družinski člani nosijo fotografije žrtev krvave nedelje na spominskem pohodu leta 2022. FOTO: Paul Faith Afp
Družinski člani nosijo fotografije žrtev krvave nedelje na spominskem pohodu leta 2022. FOTO: Paul Faith Afp

Obtoženec je danes sedel v sodni dvorani za črno zaveso, skrit pred javnostjo. Po navedbah tožilstva je vojak F ubil Jamesa Wraya in Williama McKinneyja ter poskušal ubiti še pet drugih ljudi. Trije od teh bodo nastopili kot priče na sojenju.

Britanska vlada je desetletja vztrajala, da so vojaki odgovorili na napad paravojaške skupine IRA. Šele leta 2010 je preiskava razkrila, da so bile žrtve popolnoma nedolžne, nekatere celo ustreljene v hrbet ali med begom, ko so dvignile bele robčke v znak predaje.

Britanski vojak vleče katoliškega protestnika med pokolom leta 1972. FOTO: Thompson Afp
Britanski vojak vleče katoliškega protestnika med pokolom leta 1972. FOTO: Thompson Afp

Sojenje, ki bo trajalo več tednov, je rezultat dolgoletnih prizadevanj sorodnikov žrtev, ki se že desetletja borijo za pravico. Proces bo nedvomno znova odprl boleče razprave o odgovornosti britanske vojske za enega najtemnejših dni severnoirskega konflikta, ki se je končal šele z velikonočnim sporazumom leta 1998.

Hvala, ker berete Slovenske novice.

Berite Slovenske novice že za 1,99€ mesečno.

NAROČITE

Več iz te teme:

krvava nedelja sojenje umor streljanje vojak Velika Britanija morilec pokol Irska Belfast

Priporočamo

Gen kupil Gorenjske elektrarne za 36 milijonov, kaj to pomeni za 32 zaposlenih?
Tragedija v Ljubljani: vlak povozil otroka, umrl je na kraju nesreče
Zaradi višine pokojnine Francija Keka nekateri ponoreli, zdaj nam je razkril resnico
Jani Pavec razkril, s katerim znanim Slovencem se je pred časom zapletla Špela Grošelj

Predstavitvene informacije

 
Promo

V Sloveniji lani 20 milijonov bolniških dni

 

Kdo je mož iz ozadja, ki nam je dal Siddharto?

 
Promo

Več kot avto: Hyundai SUV kot zvesti partner na vaših poteh

 
Promo

Novi objekt v Zalogu ponuja kar 50.000 mest

 
Promo

Zadovoljni zaposleni, trajnostna praksa in čista oblačila

 
Promo

Ko vam banka reče "NE" ...

 
Promo

Naložbe, ki bodo v prihodnosti premagale inflacijo

 
Promo

Popoln komplet, s katerim boste izkoristili čisto vsak žarek

 
Promo Photo

Slovenci še ne izkoriščamo vseh priložnosti finančnih trgov

 
Promo

Se zaradi Nemčije že zmanjšujejo naročila?

 
Promo Photo

Kako ustvariti prijeten in energijsko učinkovit dom v vseh letnih časih

 
Promo Photo

Vse, kar morate vedeti o naložbenem zlatu: Od nakupa do varnega shranjevanja

 
Promo Photo

Kako preprečiti plesen in vlago v bivalnih prostorih

 
Promo Photo

Premislite: se boste čez pet let smejali ali gledali svoje zobe v kozarcu?

 
Promo

Varčevanje v prihodnosti: Katere naložbe bodo donosnejše

 
Promo

Tek nima starostnih omejitev: prvi maraton pretekel pri 61

 
Promo Photo

Kako učinkovito obvladati bolečine v dimljah

 
Promo Photo

Črni prah prihodnosti: slovenska inovacija pod stalnim digitalnim ščitom (video)

 
Promo

Na odru ljubljanske Opere se začenja nova sezona

 
Promo

Kako kupiti bitcoin v Sloveniji?

Komentarji:

Priporočamo

Gen kupil Gorenjske elektrarne za 36 milijonov, kaj to pomeni za 32 zaposlenih?
Tragedija v Ljubljani: vlak povozil otroka, umrl je na kraju nesreče
Zaradi višine pokojnine Francija Keka nekateri ponoreli, zdaj nam je razkril resnico
Jani Pavec razkril, s katerim znanim Slovencem se je pred časom zapletla Špela Grošelj

Izbrano za vas

 
Promo

Zadovoljni zaposleni, trajnostna praksa in čista oblačila

 
Promo

Ko vam banka reče "NE" ...

 
Promo

Naložbe, ki bodo v prihodnosti premagale inflacijo

 
Promo

Popoln komplet, s katerim boste izkoristili čisto vsak žarek

 
Promo Photo

Slovenci še ne izkoriščamo vseh priložnosti finančnih trgov

 
Promo

Se zaradi Nemčije že zmanjšujejo naročila?

 
Promo Photo

Kako ustvariti prijeten in energijsko učinkovit dom v vseh letnih časih

 
Promo Photo

Vse, kar morate vedeti o naložbenem zlatu: Od nakupa do varnega shranjevanja

 
Promo Photo

Kako preprečiti plesen in vlago v bivalnih prostorih

 
Promo Photo

Premislite: se boste čez pet let smejali ali gledali svoje zobe v kozarcu?

 
Promo

Varčevanje v prihodnosti: Katere naložbe bodo donosnejše

 
Promo

Tek nima starostnih omejitev: prvi maraton pretekel pri 61

 
Promo Photo

Kako učinkovito obvladati bolečine v dimljah

 
Promo Photo

Črni prah prihodnosti: slovenska inovacija pod stalnim digitalnim ščitom (video)

 
Promo

Na odru ljubljanske Opere se začenja nova sezona

 
Promo

Kako kupiti bitcoin v Sloveniji?

Predstavitvene informacije

 
Promo

V Sloveniji lani 20 milijonov bolniških dni

 

Kdo je mož iz ozadja, ki nam je dal Siddharto?

 
Promo

Več kot avto: Hyundai SUV kot zvesti partner na vaših poteh

 
Promo

Novi objekt v Zalogu ponuja kar 50.000 mest

 
Promo

Zadovoljni zaposleni, trajnostna praksa in čista oblačila

 
Promo

Ko vam banka reče "NE" ...

 
Promo

Naložbe, ki bodo v prihodnosti premagale inflacijo

 
Promo

Popoln komplet, s katerim boste izkoristili čisto vsak žarek

 
Promo Photo

Slovenci še ne izkoriščamo vseh priložnosti finančnih trgov

 
Promo

Se zaradi Nemčije že zmanjšujejo naročila?

 
Promo Photo

Kako ustvariti prijeten in energijsko učinkovit dom v vseh letnih časih

 
Promo Photo

Vse, kar morate vedeti o naložbenem zlatu: Od nakupa do varnega shranjevanja

 
Promo Photo

Kako preprečiti plesen in vlago v bivalnih prostorih

 
Promo Photo

Premislite: se boste čez pet let smejali ali gledali svoje zobe v kozarcu?

 
Promo

Varčevanje v prihodnosti: Katere naložbe bodo donosnejše

 
Promo

Tek nima starostnih omejitev: prvi maraton pretekel pri 61

 
Promo Photo

Kako učinkovito obvladati bolečine v dimljah

 
Promo Photo

Črni prah prihodnosti: slovenska inovacija pod stalnim digitalnim ščitom (video)

 
Promo

Na odru ljubljanske Opere se začenja nova sezona

 
Promo

Kako kupiti bitcoin v Sloveniji?

Slika zvitega časopisa
Naročite se na tiskano izdajo

O nas

Sodelujte z nami

Storitve

Logotip sn
Naročite se na eNovice



Logotip sn
Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.