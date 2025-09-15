Začelo se je prvo sojenje za pokol leta 1972! Sorodniki žrtev čakali pol stoletja

V Belfastu se je začelo prvo sojenje za enega najbolj pretresljivih dogodkov severnoirskega konflikta – krvavo nedeljo. Mineva več kot pol stoletja, odkar so britanski vojaki v Londonderryju leta 1972 streljali na mirne protestnike in ubili 14 ljudi. Danes je pred sodiščem nekdanji britanski vojak, znan le kot vojak F, ki mu sodijo za dva umora in pet poskusov umora.

Krvava nedelja je v zgodovini Severne Irske zapisana kot dan, ko je miren shod za državljanske pravice postal prizorišče nepopisne tragedije. Britanski vojaki so 30. januarja 1972 na katoliške protestnike izstrelili več kot 100 nabojev. Trinajst ljudi je umrlo na kraju, še en protestnik je pozneje podlegel ranam v bolnišnici.

Družinski člani nosijo fotografije žrtev krvave nedelje na spominskem pohodu leta 2022. FOTO: Paul Faith Afp

Obtoženec je danes sedel v sodni dvorani za črno zaveso, skrit pred javnostjo. Po navedbah tožilstva je vojak F ubil Jamesa Wraya in Williama McKinneyja ter poskušal ubiti še pet drugih ljudi. Trije od teh bodo nastopili kot priče na sojenju.

Britanska vlada je desetletja vztrajala, da so vojaki odgovorili na napad paravojaške skupine IRA. Šele leta 2010 je preiskava razkrila, da so bile žrtve popolnoma nedolžne, nekatere celo ustreljene v hrbet ali med begom, ko so dvignile bele robčke v znak predaje.

Britanski vojak vleče katoliškega protestnika med pokolom leta 1972. FOTO: Thompson Afp

Sojenje, ki bo trajalo več tednov, je rezultat dolgoletnih prizadevanj sorodnikov žrtev, ki se že desetletja borijo za pravico. Proces bo nedvomno znova odprl boleče razprave o odgovornosti britanske vojske za enega najtemnejših dni severnoirskega konflikta, ki se je končal šele z velikonočnim sporazumom leta 1998.