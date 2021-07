Začelo se je cepljenje s tretjim odmerkom

V Izraelu so danes začeli cepiti s tretjim odmerkom cepiva proti covidu 19 podjetij Pfizer in Biontech. S tem odmerkom cepijo bolnike, katerih imunski sistem je oslabljen. Za ta korak so se odločili zaradi ponovnega naraščanja novih okužb z novim koronavirusom.Med tistimi, ki ustrezajo pogojem za takojšen tretji odmerek, so ljudje, ki so jim presadili srce, pljuča ali ledvice, ter bolniki z rakom. »Kopičijo se dokazi, da bolniki z imunosupresijo po dveh odmerkih cepiva še ne razvijejo zadostnega odziva protiteles,« so odločitev pojasnili na izraelskem ministrstvu za zdravje.Kampanja cepljenja proti covidu 19 v Izraelu je bila med najhitrejšimi na svetu. V celoti je cepljenih 85 odstotkov vseh odraslih prebivalcev in junija je dnevno število potrjenih novih okužb v državi padlo pod 10. Obenem so odpravili vse omejitve, uvedene v času pandemije. A zaradi različice delta, ki so jo prvič potrdili aprila v Indiji, se število novih okužb znova povečuje. Po ocenah strokovnjakov obstajajo jasni znaki, da omenjeno cepivo proti lažjemu poteku covida 19 ob okužbi z različico delta ni tako učinkovito.