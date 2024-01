Začelo se je: Benetke začele prodajati vstopnice za enodnevni obisk

V Benetkah je danes stekla prodaja enodnevnih vstopnic za turiste, ki bodo v prihodnjih mesecih želeli obiskati italijanski turistični biser. Mestne oblasti so namreč novembra lani odločile, da bodo morali dnevni obiskovalci Benetk med 8. in 16. uro ob določenih dneh na vrhuncu sezone plačati pet evrov vstopnine.

Vstopnino bo treba plačati za obiske med 25. aprilom in 5. majem ter vse konce tedna do sredine julija, izjema bosta 2. in 3. junij. Skupno bodo vstopnino zaračunavali 29 dni. Te datume so določili, ker so takrat Benetke še posebej polne obiskovalcev.

Prebivalci mesta in vsi tisti, ki so rojeni v beneški občini, bodo oproščeni plačila, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Obstaja tudi več drugih izjem, ki med drugim veljajo za bližnje sorodnike prebivalcev mesta in za otroke, mlajše od 14 let.

Mestne oblasti v Benetkah so več let razpravljale o tem, kako najbolje urediti prekomeren množični turizem. Uvedbo ukrepov so dolgo zamikali zaradi skrbi glede zmanjšanja prihodkov in omejitev svobode gibanja.

Gneča na mostu Rialto v Benetkah. Foto: wsj FOTO: Wsj

Vendarle pa so ukrepali, potem ko jih je Unesco opozoril na morebitno ogroženost zgodovinskega mesta. »Benetke so prvo mesto na svetu, ki je uvedlo tak sistem. Lahko bi služil kot vzor za druga podobno občutljiva mesta, ki jih je treba zaščititi,« je lani dejal župan Luigi Brugnaro.

Po uradnih podatkih je leta 2022 v zgodovinskem središču Benetk prenočilo približno 3,2 milijona turistov – v to število pa ni vključenih na tisoče obiskovalcev, ki ga obiščejo le za en dan. Središče mesta ima manj kot 50.000 stalnih prebivalcev, na vrhuncu sezone pa je lahko v njem več kot dvakrat toliko turistov.

Poleg vstopnine so beneške mestne oblasti konec minulega leta uvedle še en ukrep – od začetka junija bodo prepovedane turistične skupine z več kot 25 osebami, ki jih spremljajo turistični vodniki, ter uporaba zvočnikov na turističnih ogledih. Prav tako se skupine turistov ne bodo smele več ustavljati na ozkih ulicah, mostovih ali prehodih.