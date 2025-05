Začeli rušiti kompleks, kjer so letovali Tito, Gadafi, Gorbačov, ...

Začelo se je rušenje v vojni opustošenega hotelskega kompleksa Kupari v Župi Dubrovački na Hrvaškem. Zraslo bo novo, luksuzno letovišče, za katero je investitor – singapursko podjetje HPL – dobil 99-letno koncesijo. Rušenje naj bi trajalo šest mesecev, nato pa bi po pridobitvi gradbenega dovoljenja začelo teči štiriletno obdobje za gradnjo novih hotelov, navaja HRT.

»Začel se je dolgo pričakovani začetek revitalizacije kompleksa Kupari. Resnično verjamem, da bo ta vlagatelj, glede na to, da gre za res odlične investitorje, projekt v celoti dokončal. Zato verjamem, da bomo kmalu vsi, tako Župa kot Hrvaška, dobili nekaj, česar še nimamo. Ta hotelski kompleks bo namreč upravljal Four Seasons,« je dejal Silvio Nardelli, župan občine Župa Dubrovačka.

Od Tita do Gadafija

Kompleks je od Dubrovnika oddaljen le 10 minut vožnje in že leta propada. Svetovno znan je postal marca lani, ko ga je odkril najbolj znani youtuber na svetu Mr. Beast. Porušeni hotelski kompleks je bil v 90. letih prejšnjega stoletja opustošen ob napadu JNA s kopnega in morja, po okupaciji območja pa temeljito izropan. Po osvoboditvi in ​​odhodu agresorjev sta se vmešali politika in hrvaška birokracija.

99 let koncesije so dodelili singapurskemu podjetju.

Turizem se v Kuparih razvija že več kot sto let, prvi investitorji pa so v ta kraj prišli konec 19. stoletja in nameravali zgraditi hotel. S češko-jugoslovanskim kapitalom je bilo ustanovljeno Dubrovniško kopališko-hotelsko društvo, ki je po prvi svetovni vojni v tem mestu zgradilo hotele, med katerimi je bil prvi penzion Kupari iz leta 1921. V dvajsetih letih 20. stoletja so turisti tja prihajali s hidroplanom.

Kupari so bili izoliran kompleks, ker je šlo predvsem za vojaško letovišče, okoli 85 odstotkov gostov pa je bilo oficirjev JNA in njihovih družin, ki so imeli nižje cene. Ostali so bili tuji turisti. Kupari so pred vojno ustvarili skoraj milijon in pol prenočitev na sezono in zaposlovali skoraj 400 ljudi. Poleg hotela v Kuparih je nekdanje stanovanjsko naselje, kjer so nekoč bivali tudi Josip Broz - Tito, Moamer Gadafi, Mihail Gorbačov, Elizabeth Taylor in Richard Burton.