Začeli odstranjevati zvočnike, s katerimi so nadlegovali sosede

Južna Koreja je v ponedeljek sporočila, da je začela odstranjevati zvočnike, s katerimi je v Severno Korejo predvajala t. i. K-pop in novice, saj poskuša nova vlada v Seulu omiliti napetosti s severno sosedo. Državi, ki sta tehnično še vedno v vojni, sta že junija po izvolitvi predsednika Leeja Jae Myunga ustavili propagandne oddaje vzdolž demilitariziranega območja, je po poročanju AFP takrat sporočila južnokorejska vojska. Severna Koreja je dan po tem, ko so v Južni Koreji zvočniki utihnili, prenehala predvajati nenavadne in vznemirjajoče zvoke ob meji, ki so jih tamkajšnji prebivalci doživljali kot hudo nadlogo.

Zmanjšanje napetosti

»Z današnjim dnem je začela vojska odstranjevati zvočnike,« je v ponedeljek novinarjem povedal tiskovni predstavnik obrambnega ministrstva Lee Kyung-ho. »Gre za praktičen ukrep za zmanjšanje napetosti s Severno Korejo, seveda pod pogojem, da to ne ogroža pripravljenosti vojske.« Do konca tedna bodo odstranjeni vsi zvočniki, nameščeni ob meji.

Severna Koreja je lani na jug pošiljala balone s smetmi in propagandnim materialom. FOTO: Afp

Predsednik Lee, ki je bil nedavno izvoljen, potem ko so njegovega predhodnika odstavili zaradi poskusa razglasitve vojnega stanja, je ukazal prenehanje oddajanja z namenom »obnove zaupanja«. Odnosi med državama so bili v zadnjih letih na eni najnižjih točk, saj je Seul do Pjongjanga zavzel ostro držo, ta pa se je po ruski invaziji na Ukrajino še bolj zbližal z Moskvo. Prejšnja vlada je oddajanje začela lani kot odgovor na val balonov, napolnjenih s smetmi in propagandnim materialom, ki jih je Severna Koreja pošiljala proti jugu.

Lee je obljubil izboljšanje odnosov in zmanjšanje napetosti na Korejskem polotoku. Kljub njegovim diplomatskim prizadevanjem pa Severna Koreja zavrača dialog s sosedo. »Če pričakujejo, da lahko vse, kar so storili, razveljavijo z nekaj čustvenimi besedami, gre za resno napačno oceno,« je prejšnji teden dejala Kim Jo Džong, sestra severnokorejskega voditelja Kim Džong Una. Spopad na Korejskem polotoku se je leta 1953 končal s premirjem in ne z mirovnim sporazumom, zato vojna tehnično še traja.