Začeli izkopavati in sežigati pobite minke (FOTO)

Na Danskem so začeli z izkopavanjem in sežigom razpadajočih ostankov 15 milijonov minkov, ki so jih konec lanskega leta naglo pokopali po množičnem zakolu, ki je bil posledica bojazni zaradi mutiranega seva novega koronavirusa, so sporočile danske oblasti.



Na Danskem, ki je največja proizvajalka krzna minka na svetu, so oblasti novembra lani odredile zakol vseh 15 milijonov minkov v državi, potem ko so na farmah teh živali potrdili mutacijo novega koronavirusa, ki se je prenesla na ljudi. Večino primerov so sicer ugotovili na severu regije Jutland, a so odredili zakol vseh živali.

13 tisoč ton kadavrov

Minke so novembra zakopali na zahodu Danske, a so se sprožila ugibanja in bojazni, da bi razkrajajoči se kadavri lahko onesnažili okolico. Vlada je zato farme pozvala, da jih izkopljejo in sežgejo, ko se bo nevarnost okužbe zmanjšala.



Danes so ekipe začele izkopavati del od skupaj 13.000 ton kadavrov, in jih prepeljale na sežig v bližnji energetski center Maabjerg (MEC). Od tam so sporočili, da bi lahko prevoz kadavrov minkov oddajal neprijeten vonj, vendar pa naj bi ga odpravili s sežigom.



»Z olajšanjem vidim, kako gre vse skupaj po načrtu,« je na twitterju sporočil kmetijski minister Rasmus Prehn.

Odstopil kmetijski minister

Danska vlada, ki je bile zaradi odločitve o množičnem zakolu minkov deležna ostrih kritik, je prepovedala vzrejo teh živali do januarja 2022. Ko se je množični zakol že začel, je sicer sodišče ugotovilo, da odločitev vlade ni imela pravne podlage, to pa je vodilo v odstop takratnega ministra za kmetijstvo.



Poleg tega škandala se je tudi izkazalo, da je bila odločitev za pokop kadavrov slaba, saj so jih plini, ki so se sproščali ob njihovem razpadanju, začeli vračati na površje.

Perila naj ne sušijo zunaj

Pred zaključkom projekta izkopavanja in sežiganja, ki naj bi potekal do sredine julija, bodo morali odstraniti in zamenjati tudi plast zemlje pod zakopanimi minki.



Po navedbah danske radiotelevizije DR je uslužbenec državne okoljske agencije lokalnim prebivalcem svetoval, naj se odrečejo vrtnim zabavam do konca odstranjevanja. Priporočili so jim tudi, naj imajo okna zaprta in naj perila ne sušijo zunaj.

