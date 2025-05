Začela so se pogajanja: Rusi z Ukrajinci zahtevali »ena na ena«

V Istanbulu so se danes začela prva neposredna pogajanja med Ukrajino in Rusijo po letu 2022. Gostiteljica Turčija je ob začetku pogovorov izpostavila potrebo po čimprejšnji prekinitvi ognja, poročajo tuje tiskovne agencije. Rusi so nato zahtevali, da se iz pogovorov izključi države, ki v vojno niso neposredno vpletene.

Ker v ruski delegaciji ni najvišjih predstavnikov na čelu s predsednikom Vladimirjem Putinom, veliko upanja na preboj sicer ni.

»Medtem ko vojna še naprej terja življenja, je ključnega pomena, da se čim prej doseže prekinitev ognja,« je ob začetku pogovorov v istanbulski palači Dolmabahce dejal turški zunanji minister Hakan Fidan.

Rubio pozval h končanju prelivanja krvi

Pred tem sta potekali ločeni srečanji med ukrajinskimi, turškimi in ameriškimi predstavniki ter ameriškimi in ruskimi.

Na trilaterali je ameriški zunanji minister Marco Rubio pozval h končanju prelivanja krvi v Ukrajini, ki so jo na srečanju zastopali obrambni minister Rustem Umerov, vodja kabineta predsednika Andrij Jermak in zunanji minister Andrij Sibiha.

Na poznejšem srečanju je pogovore za zaprtimi vrati z vodjo ruske delegacije Vladimirjem Medinskim vodil predstavnik ameriškega zunanjega ministrstva Michael Anton.

Trump se je s Putinom pripravljen sestati čim prej

Predsednik ZDA Donald Trump pa je danes v Abu Dabiju dejal, da se je z ruskim kolegom Vladimirjem Putinom pripravljen sestati čim prej. Kremelj meni, da je srečanje nedvomno potrebno. V skladu s pričakovanji se Trump po koncu zalivske turneje ne ustavlja v Istanbulu.

Trump je ob koncu obiska v Združenih arabskih emiratih izjavil, bo do srečanja s Putinom prišlo takoj, ko se bodo o tem lahko dogovorili. Pred tem je v četrtek izjavil, da ne pričakuje napredka v pogovorih o Ukrajini, dokler se sam ne bo sestal z ruskim predsednikom, poročajo tuje tiskovne agencije.

V Kremlju so danes sporočili, da je srečanje med voditeljema ZDA in Rusije nedvomno potrebno.