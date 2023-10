Začela se je nova faza vojne, ki so se je vsi bali: Izraelske kopenske sile že vdrle v Gazo

Izraelska vojska je sporočila, da so njene kopenske sile v zadnjih 24 urah ponekod že vdrle na območje Gaze. Tiskovni predstavnik izraelske vojske je sporočil, da je bil cilj teh operacij »območje očistiti teroristov in orožja«. Iskali so tudi talce, ki jih je zajelo palestinsko skrajno gibanje Hamas.

»V zadnjih 24 urah so izraelske vojaške sile izvedle lokalno omejene vdore na ozemlje Gaze, da bi poiskale teroriste in orožje,« je sporočila izraelska vojska.

Vojaki so tudi »uničili teroristične celice in infrastrukturo«, vključno s »celico Hamasa, ki je proti izraelskemu ozemlju izstreljevala protitankovske izstrelke«, je navedeno v izjavi.

Pirc Musar in Fajon zaskrbljeni Predsednica republike Nataša Pirc Musar in zunanja ministrica Tanja Fajon sta izrazili zaskrbljenost zaradi ukaza Izraela o umiku 1,1 milijona prebivalcev iz Gaze. Fajon se je pridružila pozivu ZN, naj Izrael razmisli o preklicu tega ukaza, Pirc Musar pa je opozorila, da je kolektivno kaznovanje civilistov prepovedano po mednarodnem pravu.

Izraelska vojska, ki načrtuje kopensko ofenzivo na območje Gaze, je danes pozvala k preselitvi približno 1,1 milijona ljudi s severnega dela Gaze na jug palestinske enklave v 24 urah. Palestinci množično bežijo proti jugu Gaze. ZN so Izrael pozvali, naj prekliče ukaz za evakuacijo.

Opozorili so, da tako množična preselitev v tako kratkem času ni mogoča in posvarili pred uničujočimi humanitarnimi posledicami.

V obstreljevanju na jugu Libanona ubit novinar Reutersa

V današnjem obstreljevanju na jugu Libanona ob meji z Izraelom je bil ubit novinar agencije Reuters, ranjenih pa šest drugih novinarjev. Agencija Reuters je potrdila smrt svojega poročevalca in snemalca Issama Abdallaha, drugih podrobnosti pa ni objavila. Pri Reutersu so dodali, da skušajo pridobiti dodatne informacije. Po poročanju dpa pa so potrdili tudi, da sta bila ranjena še dva njihova novinarja.