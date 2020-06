Začel se je festival klanja psov

Kitajci vztrajajo, da zahod po krivičnem obsoja njihovo tradicijo.

Ne le na varuhe pravic živali, požvižgajo se tudi na opozorila zdravstvene stroke, ki še vedno bije bitko z novim koronavirusom. Medtem ko številne države po svetu še vedno nemočne plavajo v prvem valu, preostale že s strahom pričakujejo drugega, a Kitajska, kjer se je najnovejša zdravstvena bojazen tudi rodila, trmasto vztraja pri svojih običajih, starih več kot 4000 let.V Yulinu se je namreč začel tradicionalni desetdnevni festival klanja psov, med katerim bodo udeleženci pojedli menda več kot 10.000 hišnih ljubljencev. Njihovo meso po prepričanju Kitajcev namreč blagodejno deluje na človeško telo ob visokih temperaturah, zato se dogodek vedno zvrsti zadnje junijske dni, pred nastopom vročine. Toda novi koronavirus je lani opozoril na tveganje, ki ga prinašajo sporne kitajske tržnice z divjimi in domačimi živalmi ter hišnimi ljubljenčki, zaradi česar so se marsikje že odločili za opustitev nekaterih spornih prireditev in navad, denimo v Shenzenu.V Yulinu pač ne. Prireditelji festivala zagotavljajo, da psov, ki v kletkah čakajo na svoje krvnike, ne trpinčijo, temveč jih pospravijo kot druge živali. Številni nasprotniki so tako zaman upali, da se bo Kitajska ob novih izbruhih virusa le spametovala in opustila sporne prakse, med katere spada tudi uživanje netopirjev, podgan in kač; v Yulinu, tik ob meji z Vietnamom, pač vztrajajo, da se uživanje pasjega mesa niti malo ne razlikuje od svinjine ali perutnine, gre le za nerazumevanje zahodnega sveta in prepričanje, da so vzhodne tradicije okrutne.