Začasno bolnišnico odpirajo na stadionu v glavnem mestu

Okuženi stanovalci v telovadnico



Iz Centra slepih, slabovidnih in starejših Škofja Loka so danes začeli premeščati stanovalce, okužene z novim koronavirusom, v telovadnico bližnje Osnovne šole Jela Janežiča.



S postavitvijo predelnih sten so športno dvorano preuredili v sobe, in sicer v 10 triposteljnih sob, sedem dvoposteljnih in eno enoposteljno. Tako je v dvorani prostora za 45 stanovalcev. Vsi imajo tudi ustrezne sanitarije in tuše. V nedeljo popoldan so prostore tudi počistili in razkužili ter vanje namestili prvih pet rezervnih postelj, ki so jih imeli na voljo.



Danes zjutraj so začeli premeščati okužene stanovalce iz centra v tako vzpostavljeno novo rdečo cono. Pri selitvi jim pomaga dežurna služba iz škofjeloškega zdravstvenega doma, na pomoč pri selitvi postelj pa so jim priskočili tudi gasilci in civilna zaščita. Sodelujoči morajo biti v popolni zaščitni opremi in računajo, da bodo danes izvedli celotno selitev, da bodo potem lahko razkužili vozila. V centru imajo sicer že 33 okuženih stanovalcev, močno pa jim primanjkuje kadra.



Prejšnji teden je specialist infektologije in intenzivne medicine Tomaž Vovko na vprašanje, ali se mu takšna nastanitev okuženih varovancev v telovadnico zdi primerna, odvrnil da



STA, T. V. Iz Centra slepih, slabovidnih in starejših Škofja Loka so danes začeli premeščati stanovalce, okužene z novim koronavirusom, v telovadnico bližnje Osnovne šole Jela Janežiča.S postavitvijo predelnih sten so športno dvorano preuredili v sobe, in sicer v 10 triposteljnih sob, sedem dvoposteljnih in eno enoposteljno. Tako je v dvorani prostora za 45 stanovalcev. Vsi imajo tudi ustrezne sanitarije in tuše. V nedeljo popoldan so prostore tudi počistili in razkužili ter vanje namestili prvih pet rezervnih postelj, ki so jih imeli na voljo.Danes zjutraj so začeli premeščati okužene stanovalce iz centra v tako vzpostavljeno novo rdečo cono. Pri selitvi jim pomaga dežurna služba iz škofjeloškega zdravstvenega doma, na pomoč pri selitvi postelj pa so jim priskočili tudi gasilci in civilna zaščita. Sodelujoči morajo biti v popolni zaščitni opremi in računajo, da bodo danes izvedli celotno selitev, da bodo potem lahko razkužili vozila. V centru imajo sicer že 33 okuženih stanovalcev, močno pa jim primanjkuje kadra.Prejšnji teden je specialist infektologije in intenzivne medicinena vprašanje, ali se mu takšna nastanitev okuženih varovancev v telovadnico zdi primerna, odvrnil da bodo čez 14 dni razmere povsod neprimerne STA, T. V.

Premična bolnišnica Role 2. FOTO: Slovenska vojska

Slovenski minister za obrambo Matej Tonin je prejšnji teden dejal, da je premična vojaška bolnišnica Role 2 postavljena in bi jo ob zaostritvi razmer lahko začeli uporabljati.



Bolnišnica zagotavlja nujno kirurško oskrbo poškodovanih v primerih, ko so bolnišnice in zdravstveni domovi zaradi množične nesreče prezasedeni. Bolnišnica je opremljena za izvajanje triaže in zahtevnejših postopkov oživljanja, vključno s kirurgijo omejevanja škode. V svojih vrstah ima tudi pripadnike pogodbene rezervne sestave kot specializiran zdravstveni kader kirurgije in drugih zdravstvenih specialnosti, na svpoji spletni strani piše Slovenska vojska.



Bolnišnica je sestavljena iz:



– zabojnika za izvajanje kirurških posegov,

– zabojnika za urgentno dejavnost z oživljanjem in predoperacijsko pripravo,

– zabojnika za intenzivno nego s tremi posteljami,

– diagnostičnega zabojnika z ultrazvokom in rentgenom,

– zabojnika za sterilizacijo,

– zabojnika z laboratorijem,

– zabojnika s priročno lekarno,

– tehnične in vzdrževalne opreme (šotori, rezervoarji za vodo, elektroagregati in klimatske naprave).

Težav z vse bolj polnimi bolnišnicami nimamo samo v Sloveniji. Poljska, kjer v zadnjih tednih skoraj dnevno podirajo rekorde novih potrjenih okužb, namerava odpreti začasno bolnišnico kar na nacionalnem stadionu v Varšavi, je sporočila tamkajšnja vlada.Ob vse večjem številu okuženih zdravniki opozarjajo, da primanjkuje zdravstvenega osebja, bolniških postelj in osebja. Bolnišnica, ki jo bodo vzpostavili v dvoranah na stadionu, naj bi imela 500 postelj za bolnike, ki imajo covid-19, lahko pa se bo širila, tako da bo sprejela tisoč bolnikov. Prve paciente naj bi sprejela že ta teden. Podobne bolnišnice naj bi načrtovali tudi drugje.Poljska vlada pa ne namerava zapreti pokopališča ali prepovedati Poljakom da potujejo po državi za 1. november na praznik vseh svetih. Pred dnevi je vlada pozvala Poljake, naj se zadržujejo doma ter ukazal zaprtje telovadnic in bazenov, omejila je delovanje restavracij, pouk za vse srednje šole in univerze pa je preusmerila na učenje na daljavo. Čeprav se želi vlada premierjaizogniti razglasitvi karantene, pa strokovnjaki opozarjajo, da se temu ne bo moč izogniti, če se bo epidemiološke slika še naprej slabšala.Nekaj podobnega kot Poljska namerava tudi Češka, ki pa bo začasno bolnišnico postavila v sejemski dvorani v Pragi. Češka je glede na število okužb trenutno najhuje prizadeta evropska država. Češka vojska je tako že začela s postavljanjem začasne bolnišnice, kamor je prispel prvi konvoj 29 vozil s približno 165 tonami zdravstvenega materiala. Bolnišnica naj bi služila kot rezerva v primeru preobremenjenosti zdravstvenega sistema, opremljena pa je med drugim z operacijsko dvorano, intenzivno postajo in lekarno, poroča STA.