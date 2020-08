Zabave se iz lokalov selijo na turistične ladje

Našli zakonsko luknjo

Ker bodo takšne zabave na palubi, torej na odprtem, naj bi bil strah zaradi morebitnega širjenja okužb neutemeljen.

Hrvaška se je znašla na rdečem seznamu, turistična sezona, potem ko je kljub krizi obetala veliko, bo vsaj konec poletja šla po zlu. Turisti množično zapuščajo našo južno sosedo, vključno s tisoči Slovenkami in Slovenci, hrvaški znanstveniki pa oštevajo oblasti zaradi pomanjkljivega testiranja, ki bi ga morali omogočiti turistom in tem tako zagotoviti varno bivanje na hrvaških tleh, ter neodgovornega zabavanja v nočnih klubih. A preteklih odločitev ni mogoče preklicati, lahko pa se pametneje odločamo v prihodnje, se tolažijo mnogi – mladi in lastniki lokalov pa se na takšno mišljenje očitno požvižgajo.Potem ko je postalo jasno, da so nočni klubi vir številnih okužb, je hrvaška vlada omejila njihovo obratovanje, in sicer morajo zapreti vrata do polnoči, še prej pa so zanje veljali ukrepi omejitve števila obiskovalcev, vodenja seznamov, razkuževanja rok in merjenja temperature.Da je bilo več tistih, ki so pravila kršili, kakor jih upoštevali, je jasno kot beli dan, a zdaj, ko bodo nočni klubi verjetno pod strožjim nadzorom, prihodek pa jim zaradi odhoda turistov strmo upada, lastniki lokalov kljub zdravstvenemu preplahu iščejo zakonske luknje. In so jo tudi našli, povrhu pa ravno v Dalmaciji, ki je zadnje dni vse bolj rdeča: zabave se selijo na turistične ladjice, sicer namenjene izletom, po družabnih omrežjih tako že krožijo vabila na t. i. party ladje, ki bodo gostincem omogočile preživetje, poročajo hrvaški mediji. Na njih bodo, tako zagotavljajo, upoštevali predpisane ukrepe in omejili število obiskovalcev, in ker bodo takšne zabave na palubi, torej na odprtem, je strah zaradi morebitnega širjenja okužb neutemeljen.Omejitev delovnega časa velja za gostinske objekte, med katere seveda ne spadajo izletniške ladje, ki so očitno nova rešilna bilka hrvaškega turizma. Vse zabave so menda prijavljene tudi pristojni civilni zaščiti, ki bo ob morebitnih novih okužbah lahko ustrezno izsledila stike. No, v razvpitih Zrćah kljub preplahu poteka štiridnevni festival elektronske glasbe Awake. In ker morajo prižgati luči že ob polnoči, bodo začeli žurirati že zgodaj popoldne, vabijo organizatorji.