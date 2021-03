Za zvonik posekali kraljeve hraste

Les se bo sušil do leta in pol. FOTO: Reuters

Posaditi jih je dal Ludvik XIV.

15 tisoč evrov je vredno vsako drevo.

Več kot dvesto let so kraljevala v gozdu Bercé, zdaj pa bodo postala večna v prenovljeni katedrali. Osem hrastovih dreves bo namreč odločilnih pri prenovi zvonika Notre-Dame, so sklenili odgovorni arhitekti, ki so za izgradnjo iskali točno določene mere drevesa.Spomnimo, aprila 2019 je izbruhnil požar in pogoltnil dragocen kos francoske kulturne dediščine in enega od pariških simbolov, a oblasti zagotavljajo, da bo Notre-Dame znova odprt za javnost leta 2024, če bo pandemija covida-19 omogočala nemoteno nadaljevanje prenove.Ta naj bi bila po prvotnih načrtih povsem sodobno naravnana, tako je predsednikše lani razglašal, da naj bi okoli 96 metrov visok glavni zvonik preoblikovali v povsem modernem slogu, a so se potem na olajšanje umetnostnih zgodovinarjev in zapriseženih zagovornikov klasične arhitekture, sploh ko gre za tako dragoceni spomenik svetovnega slovesa, odločili za rekonstrukcijo nekdanje oblike. To pa je postopek občutno podaljšalo, kajti treba je bilo najti ustrezna drevesa, ki bi jih predelali in uporabili za podporo zvonika.Pri iskanju rešitev so jim pomagali droni, ki so prečesavali gozdove na zahodu Francije, dokler niso našli osmih lepotcev, s premerom debla okoli 90 centimetrov in visokih skoraj 20 metrov, seveda brez vidnih poškodb. Več kot 200 let so rasli v nekdanjem kraljevem gozdu Bercé; kot piše zgodovina, so jih posadili po naročilu kralja, ki je kakovostni les potreboval za jamborje v francoski mornarici.Njihovo poslanstvo, pa čeprav dve stoletji pozneje, ostaja zvesto nacionalnim interesom, poroča CNN; kljub peticijam okoljevarstvenikov jih bodo do konca marca posekali, potem pa jih sušili od leta do leta in pol. Vsako je vredno približno 15.000 evrov, pri zgodovinski prenovi pa se bodo pridružila še več kot 1000 drugim, manjšim drevesom iz več kot 200 gozdov po državi, ki jih bodo porabili za prenovo.