Za znanost bo 100 dni živel pod morjem (FOTO)

Upokojeni mornariški častnik in znanstvenik Joseph Dituri trenutno živi devet metrov pod Atlantskim oceanom na devet kvadratnih metrov velikem prostoru, tam namerava ostati 100 dni. Tako testira razmere, v katerih bo živela ekipa, ki jo ameriška vesoljska agencija Nasa pošilja na Mars, in proučuje posledice življenja pod visokim pritiskom. Zanima ga, kako se človeško telo odzove na dolgoročno izpostavljenost takšnim ekstremnim razmeram.

Bazen, ki je hkrati vhod in izhod. FOTO: osebni arhiv

Diturijevo bivališče je pod morjem ob otoku Key Largo na Floridi. V njem ima delovni kotiček, kuhinjo, kopalnico, dve spalnici in poseben bazen, ki se uporablja kot vhod in izhod iz bivališča. Prostor ima tudi veliko okno, skozi katero lahko opazuje dogajanje pod morjem. Tja se je preselil 1. marca. »Super je. S seboj sem vzel avtomat za kavo, saj sam bog ve, da brez kave ni znanosti,« se šali. Premore tudi televizijo, a je še ni gledal. Za kuhanje uporablja mikrovalovko.

V podvodnem stanovanju med drugim testira napravo, ki nadzoruje človekovo zdravstveno stanje. Spominja na tisto, ki so jo uporabljali v znanstvenofantastični nanizanki Zvezdne steze. Če se bo na testu obnesla, jo bodo uporabljali resnični popotniki na izletu v vesolje. Dituri poleg tega raziskuje, kako preprečiti izgubo mišične mase, kakršna doleti astronavte, ki so dolgo v vesolju. V 200 dneh, kolikor bo trajalo potovanje do rdečega planeta, bo njihova mišična masa precej slabša kot ob vzletu. Poslabšal se jim bo vid, njihova kostna masa bo upadla.

Življenje pod vodo je tudi eliksir mladosti, verjame znanstvenik, in v svojih krogih ni izjema. Že pred časom so odkrili, da se telomeri, ki ščitijo kromosome pred obrabljanjem, podaljšajo, kadar je telo izpostavljeno visokemu pritisku. »Sumim, da bodo moji telomeri po 100 dneh pod takšnim pritiskom veliko daljši,« pravi Dituri, prepričan, da bo po omenjenem poskusu živel dlje. Pod vodo je zadovoljen, žal mu je le, da ne more biti s svojimi tremi hčerami.

Če mu bo podvig uspel, bo to svetovni rekord.

Diturijev podvig bo, če ga bo izvedel do konca, rekorden, saj še noben civilist ni preživel pod vodo več kot 73 dni. Prav tako bo prehitel podmorničarje, ki pod gladino preživijo največ 90 dni.