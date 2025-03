Za vstop v Benetke bo treba letos plačati dvakrat več kot lani

Mestne oblasti v Benetkah so lani dvignile nemalo prahu med turisti, ko so se odločile, da bodo za obisk mesta, ki ga je turizem v letih in desetletjih močno načel, zaračunavale vstopnino. Ta se vrača tudi letos in to še višja.

Če je bilo treba lani za dnevni obisk Benetk odšteti pet evrov, bo od aprila letos to mogoče le v primeru, da boste termin rezervirali vsaj štiri dni vnaprej. Spontani skok v Benetke pa vas bo zdaj stal deset evrov. Kot lani pa bo treba tudi letos plačati le na določene datume, teh bo letos sicer več kot lani, natančneje 54.

Za vstop v mesto bo treba denimo plačati od 18. aprila do 4. maja. Nato tudi vsak petek, soboto in nedeljo od sredine maja do 27. julija, a le med 8.30 in 16. uro.

Ne bo pa vam treba vstopnine v Benetke plačati v primeru, da boste znotraj mestnih meja prenočili, se je pa treba v tem primeru registrirati preko spleta, sicer boste plačali kot vsi drugi obiskovalci.