Za vse, ki prihajajo iz Hrvaške, naši sosedi uvedli testiranje

Italija spet trepeta

Italija je uvedla obvezno testiranje na novi koronavirus za vse, ki so bili v 14 dneh pred prihodom v državo na poti skozi Hrvaško, Grčijo, Malto in Španijo ali pa so tam bivali. Prišleki morajo dokazati, da so bili v zadnjih 72 urah testirani in da je bil test negativen ali pa znotraj 48 ur po vstopu v Italijo oddati bris. Takoj se lahko testirajo, če v Italijo prispejo na letališče, ki je opremljeno za testiranje. V ostalih primerih morajo v 48 urah v najbližji zdravstveni dom na testiranje.Odlok o tem je podpisal italijanski minister za zdravje, ki je v sredo zvečer na facebooku tudi sporočil, da so prihodi iz Kolumbije po novem prepovedani. »Še naprej moramo biti previdni, da bi ohranili rezultate, ki smo jih s skupno žrtvijo dosegli v zadnjih mesecih,« je zapisal minister.Primorski dnevnik na svoji spletni strani pojasnjuje, da je italijanska vlada razmišljala celo o obvezni karanteni za turiste in druge, ki pridejo v Italijo iz omenjenih držav, a se za ta ukrep ni odločila, bi ga pa lahko uvedla ob dodatnem naraščanju števila okužb v teh državah, še piše tržaški časnik.Preberite tudi:Na Hrvaškem so v sredo potrdili 130 novih okužb v zadnjem dnevu, kar je bil drugi najhujši dan od začetka pandemije, medtem ko je Grčija zabeležila rekordnih 262 novih okužb.Italija je med evropskimi državami, ki jih je pandemija covida 19 najhuje prizadela. Nekaj časa je bila celo v svetovnem vrhu po številu okuženih in smrtih žrtvah. Z izredno strogimi ukrepi, tudi večmesečno karanteno za vso državo, jim je uspelo širjenje novega koronavirusa zajeziti. A v zadnjih dneh število novih okužb spet narašča in oblasti se bojijo drugega vala pandemije. V sredo so potrdili 481 novih okužb in deset umrlih, kar je dvakrat več, kot so jih v povprečju beležili junija, ko je država razrahljala številne ukrepe za zajezitev pandemije. Skupno so v Italiji do zdaj zabeležili skoraj 252.000 okužb z novim koronavirusom, covid 19 pa je zahteval več kot 35.200 življenj.