Za smučanje v tujini ugodnejši pogoji, vrača se tudi 'après-ski'

Če ste bili pred začetkom zimskih počitnic še v skrbeh, kako se odpraviti na smučanje v sosednje države, bo to od naslednjega tedna vendarle nekoliko lažje. Avstrija je namreč že začela sproščati ukrepe, Italija pa jih je nekoliko zrahljala že s februarjem.

Kako v Avstrijo?

Kako torej vstopiti k našim severnim sosedom? Potem ko so doslej ob pogoju PC zahtevali tudi PCR-test ali poživitveni odmerek, pa so se Avstrijci zdaj že odločili za sprostitev tega ukrepa. Od 22. februarja dalje bo vstop v državo brez karantene mogoče tudi s PCT-pogojem. Od 5. 3. dalje sicer Avstrijci napovedujejo odpravo vseh ukrepov, vračajo se tudi zabave po smučanju ('après-ski').

Smučanje v Avstriji je bilo to zimo dovoljeno le ob pogoju PC, zdaj pa je smuka mogoča tudi ob predložitvi negativnega PCR-testa, ki ni starejši od 72 ur, ali hitrega testa, ki ni starejši od 24 ur. Pri tem tudi v Avstriji covidno potrdilo velja 180 dni v primeru dveh odmerkov (za osebe do 18. leta do 210 dni, v primeru poživitvenega odmerka pa 270 dni). Tudi potrdilo o prebolevnosti velja 180 dni.

Pri smučanju pa bo še naprej obvezna tudi maska FFP2 v kabinskih žičnicah in v notranjih prostorih ter zunaj, kjer ni mogoče zagotoviti razdalje dveh metrov.

Kaj pa v Italijo?

Vstop v Italijo je že od začetka februarja mogoč ob PCT-pogoju, zadostuje že hitri test, ki ni starejši od 48 ur. Obvezna je tudi spletna prijava prek te povezave.

Motiv iz italijanskih Dolomitov. FOTO: Jure Eržen, Delo

Omejitve na smučiščih se sicer iz dneva v dan še spreminjajo, glede na regijo. V tistih, ki so na oranžnem seznamu, namreč velja dnevna omejitev smučarjev. Med njimi je trenutno tudi Furlanija in Julijska krajina s smučišči Trbiž/Višarje, Sella Nevea (Na Žlebeh), Zoncolan, Piancavallo in Forni di Sopra.

Sicer pa za smučanje v Italiji potrebujete pogoj PC. Tudi tu velja previdnost z veljavnostnjo covidnih potrdil. Če vam to poteče prav v času smučanja, vam v Italiji omogočijo, da ga podaljšate z negativnim HAT- ali PCR-testom. Hitri test velja za nadaljnjih 48 ur, PCR pa 72 ur. PC-pogoj ne velja za otroke, mlajše od 12 let.

Posebnost za smučanje v Italiji je tudi ta, da morate imeti sklenjeno nezgodno zavarovanje, prav tako t. i. zeleno potrdilo (green pass). Večdnevno smučarsko karto in covidno potrdilo morate namreč potrditi vsak dan. To poteka na posebnih avtomatih ali blagajnah smučišč. Obvezna je tudi maska FFP2.