Za smeti iz avta naravnost v zapor

Od 9. avgusta v Italiji veljajo rekordne kazni za metanje smeti iz vozil – od zajetnih glob in zasega avtomobila do zaporne kazni do sedmih let, za dokaz pa so dovolj že posnetki kamer.

V Italiji je po novem ničelna toleranca za metanje smeti iz vozil, in to za vse – državljane in turiste – enako. Po decembrskem zaostritvi kazni za prometne prekrške so od sobote uvedli še rekordno stroge globe za metanje odpadkov iz vozil. Za vožnjo po italijanskih cestah tako potrebuješ bodisi veliko denarja za plačilo kazni bodisi dosledno spoštuješ zakonodajo, saj so kazni visoke, nevarnost zapora pa grozi vsem, ki ne upoštevajo predpisov.

Doslej je bilo kaznovanje zaradi metanja odpadkov iz vozila mogoče le ob neposrednem posredovanju policije ter ustavitvi vozila. Zdaj pa zakon omogoča uporabo posnetkov katerega koli sistema videonadzora, tudi zasebnega, znotraj in zunaj naselij. Ko se identificira registrska tablica, se v bazi podatkov ugotovi lastnik vozila, ta nato prejme globo po pošti.

Za odvržen cigaretni ogorek ali robček je predvidena denarna kazen do 1188 evrov. Za odvrženje pločevinke, steklenice ali vreče z odpadki je določena globa od 1500 do 18.000 evrov, poleg tega lahko sledi ovadba tožilstvu, v hujših primerih tudi zapor. Če se odlaganje ali metanje smeti zgodi na občutljivih območjih, kot so reke, zaščitena naravna območja ali kraji, kjer to povzroči resno nevarnost za ljudi in okolje, je zagrožena zaporna kazen od šestih mesecev do pet let in pol, v najhujših primerih pa celo do sedmih let. Za nevarne odpadke je predviden zapor od enega do petih let, v posebno hudih primerih pa do šest let. Odlaganje odpadkov iz službenih vozil prinaša strožje kazni, med njimi začasni odvzem vozniškega dovoljenja do šest mesecev in zaseg vozila. Ukrep velja tako za posameznike kot tudi podjetja, katerih vozila se uporabljajo za nezakonito odlaganje.

Pravila je treba v prvi vrsti upoštevati zaradi varnosti, ne le zaradi visokih kazni. FOTO: Darwel/Getty Images

Kot je pojasnil Luigi Altamura, predstavnik Nacionalnega združenja italijanskih občin, bo za izrek kazni zadoščal že jasen posnetek registrske tablice. Številni prekrški se bodo iz upravnih prerazvrstili med kazenske. Zakon predvideva tudi tako imenovani odloženi pripor – policija bo lahko osumljenca aretirala v 48 urah po potrditvi dejanja, in to, kot zapisano, zgolj na podlagi videoposnetkov, poroča today.it.

Velja spomniti tudi na pravila, ki so se pri naših zahodnih sosedih spremenila konec lanskega leta. Začetniki in poklicni vozniki morajo biti popolnoma trezni, za preostale je dovoljena meja 0,5 promila. Pri 0,5–0,8 promila vozniku grozi do šest mesecev odvzema vozniškega dovoljenja in do 2170 evrov globe. Za od 0,8 do 1,5 promila je predpisanega do pol leta zapora, odvzem dovoljenja do enega leta in do 3200 evrov globe. Nad 1,5 promila sledi od šest do dvanajst mesecev zapora, odvzem dovoljenja za eno do dve leti in denarna kazen od 1500 do 6000 evrov.

Za vse velja enako, tako za državljane kot turiste.

Dovolj je že, če kršitelja ujame nadzorna kamera.

Do 1000 evrov globe za uporabo mobilnika med vožnjo.

Za vožnjo pod vplivom prepovedanih drog in psihoaktivnih zdravil velja popolna prepoved. Kršiteljem grozi odvzem vozniškega dovoljenja do treh let. Za uporabo mobilnega telefona med vožnjo je predpisana globa od 250 do 1000 evrov in najmanj enotedenski odvzem vozniškega dovoljenja. Ponovitev prekrška pomeni 1400 evrov globe in do tri mesece brez dovoljenja. Če se zaradi uporabe telefona zgodi prometna nesreča, se kazni podvojijo.

Za prekoračitev hitrosti od 10 do 40 kilometrov na uro je globa od 173 do 694 evrov. Če voznik v enem letu ponovno preseže hitrost v naselju, mu lahko odvzamejo dovoljenje za do 30 dni in naložijo kazen do 880 evrov. Vozniki električnih skirojev morajo odslej nositi čelado, vozila pa morajo biti registrirana in zavarovana. Kdor na cesti pusti domačo žival, pa mu lahko odvzamejo ali razveljavijo vozniško dovoljenje.