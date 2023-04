Za selitev v Pongo dobite tri tisočake

Mestece Ponga v bližini naravnega parka Picos de Europea na severu Španije ima trenutno le 598 prebivalcev, zato je lokalna oblast pripravljena plačati parom, da priselijo k njim: 3000 evrov dobijo ob prihodu, še 3000 evrov za vsakega otroka.

Kljub čudoviti pokrajini prebivalci iz kraja odhajajo v velika urbana središča. Tisti, ki so ostali, pa se starajo, mladih družin skorajda ni. V Pongi upajo, da jim bo z denarnimi nagradami uspelo pritegniti nove prebivalce, nadejajo se, da po Evropi in v Veliki Britaniji obstajajo družine, ki hrepenijo po življenju sredi čudovite narave. Predvsem računajo na takšne, ki delajo od doma. Kljub mamljivi ponudbi so se odzvali le redki.

Okolica mesteca je dih jemajoča. FOTO: Jackf, Getty Images

Španija si prizadeva, da bi izboljšala razmere v tako imenovani prazni Španiji (España Vacía). Za opremljanje oddaljenih predelov s spletom ponuja subvencije, pred kratkim je z državnim denarjem podprla namestitve novih bankomatov v odročnih regijah.

Mesto ima 598 prebivalcev.

Denar za selitev ponujajo še v mnogih drugih španskih vasicah in manjših krajih. V Vall d'Ebo v Valenciji, ki ima 204 prebivalce, so lani ponudili 150 evrov na mesec tistim, ki bi se priselili. Olmeda de la Cuesta v Castile-La-Mancha naj bi dala na dražbo zazidljive parcele z začetno ceno 200 evrov. V vasi je pred kratkim živelo le še 21 prebivalcev.

Hišice so posejane po hribovitem terenu. FOTO: Osebni arhiv

Težave z upadanjem prebivalstva imajo tudi v drugih državah. V italijanskem mestu Candela so leta 2017 ponudili 800 evrov samskim osebam, ki bi se bile pripravljene preseliti tja. Parom so ponudili 1200 evrov, družinam s štirimi ali petimi otroki pa 2000 evrov. Za denar so se lahko potegovali posamezniki, ki so tam najeli hišo in ki zaslužijo najmanj 7500 evrov na leto.