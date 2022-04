Za sedem avtobusov ruskih vojakov, ki so napadli Černobil, na zdravljenju zaradi sevanja

Med rusko invazijo na Ukrajino so ruski vojaki za nekaj časa zasedli tudi območje jedrske elektrarne Černobil. Na to, da ruski vojaki niso imeli potrebne zaščitne opreme, so opozorili Ukrajinci, ki so tako obnašanje označili za samomorilsko. Ruski vojaki so na območju Černobila prebili več dni, tam so kopali jarke in v njih ležali.

Kot so povedali ukrajinski delavci iz Černobila, so se Rusi brez zaščitne opreme s tanki in drugimi prevoznimi sredstvi vozili po černobilskem gozdu severno od Kijeva, ki je eno izmed najbolj sevajočih območij in ga zaradi tega imenujejo Rdeči gozd, in brcali v oblake radioaktivnega prahu. Zaradi tega so bili izpostavljeni prevelikemu radioaktivnemu sevanju, ki je povzročilo, da so zboleli za boleznijo sevanja.

Rdeči gozd Gozd so tako poimenovali, ker so se po nesreči v nuklearki v Černobilu zaradi izredno visokega sevanja borova drevesa obarvala v rdečo barvo. V gozd je še vedno prepovedan vstop, tudi delavcem, ki zdaj skrbijo za nuklearko.

Po poročanju nekaterih tujih medijev se zaradi posledic izpostavljanja prevelikemu sevanju v kraju Gomel v Belorusiji zdravi za sedem avtobusov ruskih vojakov. Tam je namreč republiški znanstveni center, kjer se ukvarjajo s tovrstnim zdravljenjem. Kako hude so posledice, še ni znano.