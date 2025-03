Za razvpita vplivneža Tate je delalo kar 75 žensk, sta jih tudi zlorabljala?

Floridski tožilec James Uthmeier je sprožil kazensko preiskavo zoper brata Andrewa in Tristana Tata. Razvpita spletna vplivneža sta tako v Romuniji kot v Veliki Britaniji obtožena posilstev, trgovine z ljudmi in pranja denarja.

»Florida ne tolerira ljudi, ki zlorabljajo ženske in dekleta. Tega ne bomo dovolili,« je povedal Uthmeier in dodal, da je njegov urad že izdal več nalogov za preiskavo in sodnih pozivov.

600.000 dolarjev na mesec je zaslužil z videokamero.

Zločinski tandem so organi pregona v Romuniji pridržali leta 2022, prejšnji teden pa sta državo kljub dotedanji prepovedi odhoda zapustila z zasebnim letalom. Njuno izpustitev naj bi po navedbah ameriških medijev omogočili pritiski nekaterih visokih uradnikov administracije predsednika ​Donalda Trumpa na romunske oblasti. Predvsem Andrew Tate, nekdanji profesionalni kickbokser in kontroverzni spletni vplivnež, je v ZDA zelo priljubljen med desničarji in je na zadnjih ameriških volitvah javno podprl Trumpa.

Andrew Tate je širšo prepoznavnost dosegel leta 2016, ko je nastopil v britanskem resničnostnem šovu Big Brother. Nato si je skozi leta zgradil mrežo več milijonov sledilcev na družbenih omrežjih. Večinoma gre za mlade moške, ki jim je Tate med drugim prodajal spletne tečaje o tem, kako obogateti in kako biti »pravi moški«. Britanski vplivnež, ki se je označil za seksista in mizogina, je znan po provokativnih komentarjih in ponižujočem odnosu do žensk.

V več državah ju obtožujejo spolnih zločinov. Foto: Daniel Mihailescu/AFP

Andrew je v Veliki Britaniji obtožen spolne zlorabe, na spletni strani, ki ne obstaja več, je nekoč napisal, da je ­vpeljeval ženske v industrijo za odrasle. V nekem podkastu je dejal, da je zanj na štirih lokacijah delalo 75 žensk ter da je z videokamero na mesec služil po 600.000 dolarjev. Njegov brat Tristan, s katerim si deli posel, je za Daily Mail dejal, da je bilo vse skupaj »velika prevara«, saj da so moški plačevali za pogovore z ženskami prek spleta.