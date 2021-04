Za nesreče v Egiptu krivijo prekletstvo

Sueški prekop je zaprla ladja. FOTO: Maxar Technologies/Reuters

Okužili so se z bakterijami

18

ljudi je umrlo v nesreči vlaka.

Že dolgo se govori o tako imenovanem prekletstvu faraonov oziroma njihovih mumij, ki naj bi nad vsakega, ki jih zmoti pri večnem počitku, poslale nesrečo. In mnogi teoretiki zarot so prepričani, da je prav to razlog za nedavno nesrečo v Sueškem prekopu, kjer je za več dni obtičala ogromna tovorna ladja ter ga povsem zaprla, da tudi druge ladje niso mogle nadaljevati poti.Tik pred tem so se namreč oblasti odločile, da 22 mumij premestijo iz enega egipčanskega muzeja v drugega, kar naj bi se zgodilo prav danes. Procesija bo trajala 40 minut, med mumijami, ki jih bodo preselili, pa bosta tudi tisti kraljain kraljice. Ker so se nesreče začele dogajati že ob objavi novice o selitvi, se mnogi bojijo, da jih danes čaka še kaj veliko hujšega.Poleg omenjene nesreče v Sueškem prekopu se je pred dnevi namreč v Egiptu pripetila še grozljiva nesreča vlaka, v kateri je umrlo 18 ljudi, v prestolnici se je porušila desetnadstropna stolpnica, med gradnjo mostu v Gizi se je porušil eden od ogromnih betonskih stebrov, po državi je izbruhnilo tudi ogromno požarov. Vse to v pičlem tednu dni.Arheologi prestrašene Egipčane mirijo, da omenjeni dogodki nimajo nič s selitvijo mumij, saj da niso poškodovali nobene od starodavnih grobnic ali kako drugače grobo posegli v njihov t. i. počitek, vse skupaj pa naj bi bilo le nesrečno naključje. Čeprav so tako knjige kot splet polni ugibanja in pričevanja o omenjenem prekletstvu, s katerim naj bi posmrtne ostanke faraonov in drugih pomembnežev zaščitili mitološki duhovniki, ki so prisostvovali pogrebom, pa priznani egiptologpravi, da kaj takšnega ne obstaja. Čeprav je nekoč med izkopavanji ali tik po njih umrlo veliko arheologov, Havas pravi, da to ni bila posledica prekletstva, temveč bakterij, ki so stoletja živele v zapečatenih grobnicah, ko so jih arheologi odprli, pa so se okužili.Prvi, ki je umrl zaradi t. i. prekletstva faraonov, je bil, angleški plemič, ki je financiral arheološko izkopavanje v grobnici egipčanskega kralja Tuta. Član odprave je bil tudi sam in med izkopavanji so ga opikali komarji. Ko se je nekega dne bril, je po nesreči poškodoval eno od oteklin, ki je nastala zaradi pika, ter menda zaradi zastrupitve krvi 5. aprila 1923 umrl, le nekaj mesecev po tem, ko so omenjeno grobnico odprli, in le šest tednov po tem, ko so mediji začeli pisati o prekletstvu, ki da doleti vsakega, ki vznemiri mumije. Legenda pravi, da so v trenutku, ko je Herbert izdihnil, nenadoma in povsem nepojasnjeno ugasnile vse luči v njegovi hiši.