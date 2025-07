Za naložbe v obrambo in vesoljske tehnologije bo EU namenila petkrat več kot do zdaj

Evropska komisija za obdobje 2028-2034 predlaga dolgoročni proračun v višini 2000 milijard evrov, je danes v Evropskem parlamentu povedal evropski komisar za proračun Piotr Serafin.

»Prihodnji večletni finančni okvir (MFF) bo ambiciozen proračun EU v višini 2000 milijard evrov,« je na predstavitvi prihodnjega dolgoročnega proračuna EU (MFF) na pristojnem parlamentarnem odboru povedal Serafin.

Kot je pojasnil, bo prihodnji MFF članice med drugim podpiral prek nacionalno-regionalnih načrtov, v katerih bodo določile naložbe in reforme.

»Te nam bodo pomagale hitreje in učinkoviteje doseči rezultate na ključnih področjih, od kohezije in regionalnega razvoja do kmetijstva,« je povedal.

Kot je medtem na novinarski konferenci povedala predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen, bo temu stebru MFF, v središču katerega bosta kmetijska in kohezijska politika, namenjenih 865 milijard evrov.

Za obrambo petkrat toliko kot zdaj

Od tega bo 300 milijard evrov zagotovljenih za podporo evropskim kmetom, 218 milijard evrov pa za manj razvite evropske regije.

Drugi pomemben sestavni del predloga prihodnjega dolgoročnega proračuna je sklad, namenjen spodbujanju konkurenčnosti evropskega gospodarstva, ki bo po besedah Serafina vreden 451 milijard evrov. Za naložbe v obrambo in vesoljske tehnologije bo v tem skladu na voljo 131 milijard evrov, kar je petkrat toliko kot trenutno.

V okviru tretjega stebra MFF pa je medtem za zunanje delovanje EU, vključno s širitvijo in humanitarno pomočjo, predvidenih 200 milijard evrov, je povedal komisar.

Komisija bo predlog prihodnjega MFF v petek predstavila ministrom članic EU za evropske zadeve, ki bodo opravili prvo razpravo. Prava pogajanja, v katerih se lahko predlog - vključno z obsegom - še precej spremeni, se bodo začela jeseni. Običajno trajajo vsaj leto in pol.