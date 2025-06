Za najlepšo razglasili evropsko Modro laguno

Uradna spletna stran, ki ocenjuje različne evropske turistične ponudbe, European Best Destinations, je sestavila seznam najlepših evropskih plaž. Na prvo mesto se je uvrstila grška plaža Port Glarokavos Lagoon Beach, ki jo primerjajo s plažo iz filmske uspešnice Modra laguna.

Ocenjevalce so očarali bujni borovi gozdički, plaža z mivko in kristalno čisto turkizno morje. Kot pravijo, je plaža popolno okolje za tiste, ki iščejo pobeg od vsakdanjega vrveža ter želijo uživati v neokrnjeni naravi, hkrati pa so na njej tudi kotički za tiste, ki si želijo bolj organiziranega počitka na najetih ležalnikih.

Port Glarokavos leži na polotoku Kassandra. FOTO: Mariusz Pietranek/Getty Images

Drugouvrščena je plaža Cala Brandinchi na italijanski Sardiniji. Z belim peskom in kristalno čistim plitvim morjem, kar je po mnenju ocenjevalcev idealno za družine. Zadnja med prvo trojico je španska Cala Pregonda. Znana je po rdečkasto-zlatem pesku in čisti vodi, radi pa jo obiskujejo predvsem tisti, ki iščejo popoln mir in samoto.

Bližina starega mestnega jedra

Na lestvici desetih najlepših plaž se izmenjujejo Grčija, Italija in Španija, le dve plaži pa najdemo v drugih državah. Uvrstiti se je uspelo Portugalski in Hrvaški, prvi s plažo Gale Fontainhas in drugi s plažo Banje v Dubrovniku. »Banje je najbolj znana dubrovniška plaža, ki ponuja mešanico kamenčkov in peska s čisto vodo. Bližina starega mestnega jedra ponuja edinstveno kuliso, ki združuje sprostitev na plaži z raziskovanjem zgodovine,« pišejo na spletni strani, ki sicer omogoča povezave na rezervacije bivanja v krajih blizu plaž.

Na lestvici so še Cala Luna in La Pelosa na Sardiniji, Playa de Los Muertos v Španiji, plaža Assos v Grčiji in še ena španska plaža, Gulpiyuri. Med njimi izstopa Playa de Los Muertos, ki je kljub srhljivemu imenu, ki v prevodu pomeni plaža mrtvih, pravi naravni biser. Ponaša se z dolgim ​​pasom grobih belih kamenčkov in kristalno čisto vodo, zaradi česar je priljubljena med kopalci in potapljači.