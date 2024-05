Za Moneta iztržili 32 milijonov evrov

Sliko Kopice pri Givernyju Clauda Moneta so v sredo na dražbi v New Yorku prodali za skoraj 35 milijonov dolarjev (32 milijonov evrov), so sporočili iz dražbene hiše Sotheby's. Visoki znesek je po njihovih ocenah dober začetek spomladanske razprodaje umetnin v New Yorku.

Tako pri Sotheby's kakor pri konkurenčni dražbeni hiši Christie's so spomladansko dražbeno sezono začeli v ponedeljek. Čeprav se je svetovni trg z umetninami lani umiril, je prodaja umetnin v Londonu in Parizu vzbudila optimizem za letošnje leto.

Les Distractions de Dagobert britansko-mehiške nadrealistke Leonore Carrington je šla za dobrih 26 milijonov evrov. FOTO: Eduardo Munoz/Reuters

Sliko Kopice pri Givernyju (Meules a Giverny) je francoski impresionist Monet naslikal leta 1893. Britansko-mehiška umetnica Leonora Carrington je na dražbi (posthumno) podrla svoj rekord, saj so njeno delo Les Distractions de Dagobert (1945) prodali za 26,2 milijona evrov. S tem se je uvrstila med prvih pet najvrednejših umetnic na dražbi, so sporočili iz Sotheby's. Hkrati se je uvrstila med štiri najvišje ocenjene nadrealistične umetnice, pri čemer je prehitela tako Maxa Ernsta kot Salvadorja Dalija.

Pri avkcijski hiši Christie's so medtem prodali za približno 106 milijonov evrov del sodobne umetnosti, vključno s sliko Jean-Michela Basquiata (1960–1988) z naslovom The Italian Version of Popeye has no Pork in his Diet iz leta 1982, ki je dosegla vrednost 29,4 milijona evrov. Na dražbi avkcijske hiše Phillips pa so Basquiatovo delo Brez naslova (ELMAR) iz leta 1982 prodali za 42,8 milijona evrov.

Za delo Jean-Michela Basquiata Brez naslova (ELMAR) je neimenovani kupec odštel 42,8 milijona evrov. FOTO: Phillips

Lani, sredi vojne v Ukrajini in zaradi njenih posledic, ki so vplivale na zmanjšanje števila (premožnih) ruskih kupcev na mednarodnih dražbah, je prodaja umetnin po svetu padla na 13,7 milijarde evrov, medtem ko je leto prej znašala 14,7 milijarde evrov.