Bolj ko se bliža vrhunec sezone, hujše so razmere za slovenske vikendaše v naseljih Peroj, Mandriol ter drugih v občini Vodnjan v hrvaški Istri. Dopustniki so doslej lahko uživali v svojih mobilnih (in drugih) počitniških hišicah na lastniških parcelah raznoraznih namembnosti. Od izvolitve zadnjega vodnjanskega župana Edija Pastrovicchia pa so se razmere za vodnjanske Kranjce in druge dopustnike, vključno s Hrvati, precej spremenile. »Stranka se prisiljuje na odstranitev z izrekom denarne kazni 20.000 evrov,« se glasi odločba komunalnega redarstva mesta Vodnjan zoper slovenskega državljana s ...