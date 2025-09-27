Za lasten dom zapravil le 3436 evrov: »Polaganje hloda mi je včasih vzelo cel dan«

Švedski youtuber Björn Brenton je zadnje leto gradil hišo sredi gozda v Ukrajini, celoten projekt pa ga je doslej stal manj kot 3500 evrov, če smo natančni: 3436. Kupil je parcelo na podeželju in sam zgradil preprosto kočo, večino materialov pa je našel sproti. »Delam vsak dan brez odmorov, ker je to zame postalo več kot le projekt – to je življenjski slog,« je za Luxury Property News povedal 23-letnik. »Bilo je neverjetno težko delo, a me je naučilo tudi potrpežljivosti, reševanja problemov in vztrajnosti.«

Včasih cel dan polaga en sam hlod.

Poseben izziv mu je predstavljala finančna omejitev, ki si jo je postavil. Zato je bil pri gradnji ustvarjalen in iznajdljiv. Tako je na primer za izolacijo uporabil mah in druge naravne materiale, ki jih je našel na svojem zemljišču, kupoval pa je le nujne stvari, ki jih v naravi ni mogoče dobiti. »Imel sem srečo, da je bilo na mojem zemljišču veliko dreves, ki sem jih lahko uporabil za gradnjo in tako veliko prihranil,« je povedal in dodal, da je bila največji strošek do sedaj streha.

Trudi se, da bi čim več materialov našel na svojem posestvu. FOTOGRAFIJI: Profimedia

Kot pravi, je njegova hiška dokaz, da je mogoče postaviti dom zgolj z lastnim delom, vendar pa je takšen postopek, priznava, naporen in zahteven. »Polaganje enega samega hloda mi je včasih vzelo cel dan,« se spominja.

Björn se v hišo namerava vseliti, ko bo osnovna notranjost končana, kar upa, da bo pred nastopom zime. Na zemljišču je že zgradil savno, da se bo ogrel. V prihodnosti namerava posestvo spremeniti v kmetijo z rastlinjakom, ovcami in govedom. »Upam, da bom korak za korakom ta kraj spremenil ne samo v dom, ampak tudi v trajnostni prostor za življenje, delo in vzgojo družine v sožitju z naravo,« razkriva. Trenutno mu ob strani stoji psička Joy, v prihodnosti pa upa, da si bo v novem domu lahko ustvaril družino.