Za las ušli novi jedrski katastrofi?!

Tako Ukrajinci kot Rusi si po natanko tri leta in pol dolgi vojni v Ukrajini vsaj uradno prizadevajo za mir. A kot kaže stanje na terenu, ta še ni tako blizu. »Bomo videli, ali bosta sodelovala. Veste, to je podobno, kot bi mešali olje in kis.

Iz očitnih razlogov se ne razumeta preveč dobro,« je ameriški predsednik Donald Trump komentiral možnost sestanka med predsednikoma Ukrajine in Rusije Volodimirjem Zelenskim in Vladimirjem Putinom.

Večje škode na jedrski elektrarni v Kursku na srečo ni bilo. FOTO: Shamil Zhumatov/Reuters

Ukrajinci so včeraj, na dan neodvisnosti, s svojimi droni ciljali energetske tarče v sosedni državi. Rusi so bili prepričani, da je bil eden od njih namenjen tudi proti jedrski elektrarni v ruskem mestu Kursk.

Po navedbah tamkajšnje uprave je ruska zračna obramba sestrelila ukrajinski dron, ta pa naj bi med padcem poškodoval transformator pri nuklearki. Povzročil je manjši požar, a so ga hitro pogasili. Žrtev ni bilo, ravni sevanja pa so, kot so še sporočili iz elektrarne, ostale v mejah normale.

Ruske sile prevzela nadzor

V ruskem napadu z droni na ukrajinsko regijo Dnipropetrovsk pa je bila ubita ena oseba, več objektov je bilo poškodovanih. Že dan prej so z ruskega obrambnega ministrstva sporočili, da so ruske sile prevzela nadzor nad še dvema vasema vzdolž 1000-kilometrske fronte v vzhodni Ukrajini v regiji Doneck.

Ameriško ministrstvo za obrambo je med tem Ukrajincem zadalo nov udarec. Wall Street Journal, ki se je skliceval na vire, seznanjene z razmerami, je poročal, da so ZDA Ukrajini prepovedale uporabo raket dolgega dosega ATACMS za napade na cilje v Rusiji. Urad ukrajinskega predsednika in obrambno ministrstvo se na pisanja časnika, kot je poročal Reuters, nista odzvala. Prav tako ne Bela hiša in Pentagon. Po nekaterih ocenah naj bi šlo za del prizadevanj Washingtona, da bi Putina spodbudil k mirovnim pogovorom.