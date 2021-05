Za Jordanov dres več kot milijon

4,6

milijona je zaslužil dres Baba Rutha.

Kar 1,1 milijona evrov je iztržil dres iz študentskih dni, ki je s prodajo na nedavni dražbi tako postavil nov osebni rekord.Nad izkupičkom so seveda navdušeni tudi pri dražbeni hiši Heritage Auctions, kupec pa kot običajno ostaja anonimen, a bo v svojem domu nedvomno ponosno razstavil dres svetlo modre barve z belo obrobo in ikonično številko 23 ter seveda napisom Jordan: da gre za dragocen spominek, potrjuje tudi podatek, da je košarkarska legenda, ki je takrat tekmoval še v severnoameriški študentski ligi NCAA, z Univerzo Severne Karoline osvojil naslov igralca leta 1983. V istem dresu istega leta je poziral na naslovnici revije Sporting News, ki mu je tudi podelila laskavi naziv.Gre za edini znani kos garderobe iz sezone 1982/83, v kateri je kot vzhajajoča zvezda obiskoval drugi letnik in ki je bila za Jordana prelomna. Dres je prvič romal na dražbo leta 1999 in iztržil 63.500 ameriških dolarjev, njegova vrednost pa se je do danes, jasno, občutno povečala. Prekosil je prejšnji Jordanov rekord, in sicer slabega pol milijona dolarjev za dres iz sezone 1986/87, ko je že tekmoval za znamenito ekipo Chicago Bulls, s katero je kar šestkrat postal prvak lige NBA.Rekordno ceno v tej kategoriji spominkov še vedno zanesljivo drži dres legendarnega bejzbolskega igralca, ki je zmagoval za ekipo New York Yankees. Leta 2019 so ga prodali za 4,6 milijona evrov.