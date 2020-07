Za iskanje psa odštela že premoženje

Iskanje razširila na Severni otok

GETTY IMAGES/ISTOCKPHOTO Vsak konec tedna prečesavata novozelandski Južni otok, predvsem domači polotok Otago. FOTO: Viavado/Getty Images

12

tisoč evrov ju je do zdaj stalo iskanje psov.

Pes je človekov najboljši prijatelj, s tem se nedvomno strinja vsak lastnik štirinožnega ljubljenca. In ko pogine, je bolečina neizmerna, tako tudi, če živalski družinski član izgine neznano kam, pravita novozelandska zakonca, ki že skoraj deset mesecev iščeta pogrešana kužka, devetletnega kodra in triletnega foksterierja.Dice in Weed sta kot njuna otroka, poudarjatain, zato bosta storila vse, da svoja najboljša prijatelja znova stisneta v objem. Iskanje od oktobra lani še ni obrodilo sadov, za stroške in vloženi čas pa jima ni mar, čeprav se številni držijo za glavo, ko izvedo, da sta odštela že več kot 11.000 evrov, izobesila več kot 400 plakatov in vsak konec tedna posvetila potovanju po Južnem Otoku v upanju, da bosta kje zasledila najboljša prijatelja.»Prepričana sva, da sta še živa, le poti domov ne najdeta,« pojasnjuje Alan. »Zagotovo ju bova našla, Nova Zelandija vendarle ni tako zelo velika!« Kodra in terierja sta nazadnje videla lansko jesen na domačem polotoku Otage. S kužkoma sta se odpeljala nekaj kilometrov proč, na domačo farmo kokoši, da bi te nahranila, Dice in Weed pa sta se takrat očitno zapodila za divjim zajcem in stekla v gozd. Od tam ju ni bilo več nazaj.Začela se je obsežna iskalna akcija, ki sta jo s pomočjo družabnih medijev in prijateljev razširila tudi na Severni otok, dobrosrčni donatorji pa ju z več tisočaki podpirajo pri dragem projektu. Louisa in Alan sta prepričana, da sta psa živa in da nista daleč od doma; na polotoku Otago naj bi ju namreč nekateri pred časom celo opazili v družbi turistov, privezana za avtodom.