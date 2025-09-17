  • Delo d.o.o.
Za Donalda in Melanio pripravili kraljevski pomp, tega obiska še zlepa ne bosta pozabila (FOTO in VIDEO)

Britanski kraljevi par je zakonca Trump sprejel na posestvu ob gradu Windsor, kamor sta prispela s helikopterjem.
Donald Trump, kralj Karel III, kraljica Camilla in Melania Trump FOTO: Andrew Caballero-reynolds Afp

STA, A. Ka.
 17. 9. 2025 | 16:44
 17. 9. 2025 | 16:44
A+A-

Britanski kralj Karel III. in kraljica Camilla sta na gradu Windsor sprejela predsednika ZDA Donalda Trumpa z ženo Melanijo, s čimer se je uradno začel Trumpov drugi državniški obisk v Združenem kraljestvu. Današnjemu programu, ki je pretežno ceremonialne narave, bo v četrtek sledil politični del in srečanje s premierjem Keirom Starmerjem.

Britanski kraljevi par je zakonca Trump sprejel na posestvu ob gradu Windsor, kamor sta prispela s helikopterjem. Ob prihodu sta ju pozdravila tudi princ William in princesa Catherine, poročajo tuje tiskovne agencije.

Današnji začetek Trumpovega drugega državniškega obiska v Združenem kraljestvu, ki ga je deležen kot prvi ameriški predsednik v moderni dobi, zaznamuje precejšnja mera kraljevskega pompa.

Kraljeva konjeniška artilerija je v grajskih vrtovih izstrelila 41 strelov iz šestih topov iz prve svetovne vojne, medtem ko je orkester zaigral himni obeh držav. Vsi trije pari so se nato s kočijami zapeljali po posestvu. Sledil je še pozdrav častne straže, nato pa so se umaknili v notranjost gradu na zasebno kosilo.

Zakonca Trump se bosta po kosilu v kapeli sv. Jurija poklonila pokojni kraljici Elizabeti II. in položila venec na njen grob, kasneje pa bosta prisostvovala vojaški slovesnosti, kjer se bosta zbranim pridružila še premier Keir Starmer in njegova soproga.

V primeru ugodnega vremena bo sledil prelet vojaških letal F-35 ter nastop britanske letalske akrobatske skupine Red Arrows, zvečer pa bo kralj Karel III. gostil državniški banket, med katerim bosta zbrane nagovorila tako on kot predsednik ZDA.

Srečanje s Starmerjem

Trumpa bo nato v četrtek v podeželski rezidenci Chequers sprejel premier Starmer, njunim dvostranskim pogovorom pa bo sledil poslovni sprejem, ki ga bo gostila finančna ministrica Rachel Reeves. Poleg pogovorov o trgovinskih vprašanjih naj bi bilo glavno sporočilo britanske vlade spodbuda ZDA, da ohranijo svojo zavezanost zvezi Nato in podpori Ukrajini.

Obisk predsednika ZDA poleg pompa in politike zaznamujejo protesti - v Londonu so se zbrali nasprotniki Trumpa in njegove politike, pa tudi nekaj podpornikov.

Windsor je bil že v petek zvečer prizorišče protestne akcije, v okviru katere je aktivistična skupina Vodijo nas osli na enega od stolpov gradu projicirala posnetke Trumpa in njegovega prijatelja, spolnega prestopnika Jeffreyja Epsteina. Lokalna policija je sporočila, da je aretirala štiri ljudi.

Trump se v domovini otepa številnih zgodb o prijateljevanju z Epsteinom, ki je leta 2019 še pred sojenjem zaradi spolnega izkoriščanja umrl v zaporu. Britanski premier Keir Starmer je medtem nedavno razrešil veleposlanika v Washingtonu, potem ko so prišle na dan njegove tesne vezi z Epsteinom.

Donald Trump Melania Trump Karel III. Camilla obisk ZDA Združeno kraljestvo
