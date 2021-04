Za Dominikovo (23) smrt družina izvedela po televiziji

Na Hrvaškem še vedno odmeva smrt 23-letnika, za katerega je bila usodna okužba z novim koronavirusom. Da bi bila žalost še večja, je njegova družina za smrtizvedela, ko je bila o tem obveščena celotna javnost.Nekdo v družini se je okužil in virus prinesel domov. Zboleli so vsi, tudi Dominik, ki je imel simptome. Družini je povedal, da se ne počuti dobro, ker je močno kašljal, je odšel k zdravnici, kjer so ugotovili, da ima veta pljuča in mu predpisali antibiotike, se spominja njegov brat Kristijan (29). Stanje pa se Dominiku ni izboljšalo, še poslabšalo se je. Dobil je močnejše antibiotike, a še vedno ni pomagalo. Odpeljali so ga na infekcijsko kliniko, kjer je test pokazal, da je negativen na novi koronavirus. V družini so bili nad takim izidom presenečeni, saj so bili sicer pozitivni vsi.Dominiku se je stanje naglo slabšalo. Na infekcijski kliniki so mu po približno enem dnevu začela odpovedovati pljuča, ki preprosto niso zmogla več oskrbovati telesa s kisikom. Morali so ga poslati v covid 19 bolnišnico, kjer je bil sedem dni na respiratorju. Vmes so ga ponovno testirali, takrat je bil test pozitiven. Družina je po bratovih besedah vsak dan klicala v bolnišnico, povedali so jim, da je njegovo stanje stabilno, nekajkrat celo, da je nekoliko boljše. »Verjel sem, da bo okreval, le da bo potreboval malo več časa, bil je tako mlad,« je za 24sata.hr povedla brat.Da Dominik ne bo okreval oz. da je umrl, so izvedeli med konferenco nacionalne uprave za civilno zaščito, ko so povedali, da je v bolnišnici umrl 23-letnik. »Klicali so me prijatelji in spraševali, ali je to on, a nisem vedel, niti nisem verjel, da gre zanj, saj je bil dan prej stabilen. Poklicali smo bolnišnico in povedali so nam, da je prišlo do naglega padca krvnega tlaka in ustavitve srca, zaradi česar je umrl. Oživljali so ga, a neuspešno. Preprosto odšel je,« žalostno pripoveduje brat. Dominik je za seboj pustil še užaloščene očeta, mamo, bratain sestro