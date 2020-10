Za debelost krivi tudi oglasi

Vlada se je zavezala, da bo do leta 2030 prepolovila število pretežkih otrok in mladostnikov.

Mladina v Veliki Britaniji nikoli ni bila ravno zgled zdravega življenja, med koronakrizo pa se je položaj še poslabšal. Kar eden od treh mladih v Angliji ob koncu osnovne šole velja za predebelega, kar močno zviša možnost za razvoj mnogih bolezni, najbolj pa določene vrste raka, srčno-žilne bolezni in sladkorne bolezni tipa 2.Zdravljenje vseh teh tegob Britance vsako leto stane na milijone evrov, preobilni mladi odrasli z zdravstvenimi težavami pa so poleg tega manj motivirani in imajo manj energije, kar vpliva na njihovo produktivnost. Vlada se je zdaj zavezala, da bo do leta 2030 prepolovila število pretežkih otrok in mladostnikov, eden od načinov, kako to doseči, pa je tudi prepoved televizijskega oglaševanja za hrano in pijačo z visoko vsebnostjo sladkorja, masti in soli pred 21. uro, ko naj bi tisti, ki so za tovrstne oglase najbolj dovzetni, počasi že odhajali spat.S tem naj bi dosegli, da bi na dan zaužili 9,1 kilokalorije manj. Morda se ne zdi veliko, a v času med petim in 17. letom to skupno nanese 40.000 kilokalorij. Strokovnjaki z univerze Cambridge zamisel podpirajo, a opozarjajo, da televizija ni vse, saj vse več mladih vedno več časa preživi na spletu, kjer ponudniki nezdrave hrane in pijače prav tako oglašujejo, zato bi bilo treba kaj ukreniti tudi na tem področju.»Ni dvoma, da so naše vsakodnevne odločitve v neki meri odvisne od oglasov, zato prehrambna industrija na leto zanje nameni na milijone evrov. In mladina je še posebno dovzetna, zato se mi zdi več kot dobrodošla odločitev, da se predvajanje škodljivih oglasov omeji. Otrokom moramo ponuditi priložnost, da zrastejo v zdrave odrasle, brez zdravstvenih težav in s pozitivno samopodobo,« je dejalaiz britanskega združenja za boj proti debelosti.