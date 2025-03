Za čista in srečna stranišča, za neizplakovanje javnih tudi kazen

Singapur, ki je že zdaj znan po svoji izjemni čistoči, bo namenil sedem milijonov evrov za »izboljšanje in globinsko čiščenje« javnih stranišč v kavarnah, je sporočilo ministrstvo za okolje. Lani je ministrstvo ustanovilo posebno delovno skupino za javna stranišča, da bi prepoznalo ta, ki so v anketah o čistoči dosegala najslabše rezultate. Po drugi strani bodo stranišča, ki izstopajo po svoji izjemni zasnovi in čistoči, lahko pridobila certifikat tako imenovanega srečnega stranišča HTP (Happy Toilet Programme), so v torek zapisali v izjavi za javnost.

V straniščih v povprečju preživimo skoraj tri leta svojega življenja.

Program, ki ga od leta 2003 vodi Singapursko združenje za javna stranišča, ocenjuje javna stranišča po sistemu od ene do največ šestih zvezdic. »V straniščih v povprečju preživimo skoraj tri leta svojega življenja; to je nekaj naravnega in običajnega,« so med drugim zapisali. V okviru novega programa bodo lahko lastniki kavarn zaprosili za državno financiranje do 95 odstotkov stroškov prenove stranišč, pri čemer bo zgornja meja subvencije znašala 50.000 dolarjev. Na voljo bodo tudi nepovratna sredstva za »globinsko čiščenje.«

Čistoča – narodna identiteta

Singapur ima globalni sloves izjemno čistega mesta, kjer je težko najti smeti na javnih površinah. Po osamosvojitvi leta 1965 so oblasti vlagale velike napore v spremembo odnosa prebivalcev do smetenja in v oblikovanje čistega ter zelenega mesta. Poleg izboljšanja turizma je brezhibna podoba države postala tudi pomemben vir ponosa za državljane v prvih desetletjih gradnje narodne identitete.

Vlada je izvedla nešteto kampanj proti smetenju, poleg tega pa uvedla visoke kazni – celo za neizplakovanje javnih stranišč. Kazen za neizplakovanje stranišča znaša do 150 singapurskih dolarjev (okoli 105 evrov), ponavljajoči se prekrškarji pa lahko prejmejo kazen v višini 500 singapurskih dolarjev (okoli 350 evrov).

Singapur slovi po čistoči. FOTO: Reuters

Ministrstvo za okolje je poudarilo, da sta zakonodaja in nadzor ključnega pomena za zagotavljanje standardov čistoče javnih stranišč. Lani so oblasti izvedle več kot 1000 ukrepov kaznovanja, vključno z globami in opozorili, proti lastnikom in upravljavcem objektov zaradi neustrezne higiene stranišč.