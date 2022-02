Za Bezosa bodo razstavili most

Eden najbogatejših zemljanov, ki ima pod palcem 170 milijard evrov, si je omislil novo jahto, ki so jo izdelali pri podjetju Oceanco v Rotterdamu: a plovilo je tako visoko, da brez odstranitve znamenitega mostu ne more izpluti na širno morje.

Že poleti bo lahko užival na novi razkošni jahti. FOTO: Instagram

Tamkajšnje mestne oblasti so tako kljub zgražanju javnosti sklenile, da bodo Jeffu Bezosu na ljubo začasno razstavile zgodovinski most Koningshaven iz leta 1927.

Obogatil mestni proračun

Amazonov velikan, ki ima v lasti tudi časnik Washington Post in vesoljsko podjetje Blue Origin, bo stroške projekta seveda poravnal sam, a poseganje v nacionalni spomenik in turistično atrakcijo ne prinaša le vrtoglavih stroškov, ampak tudi veliko tveganje za trajne poškodbe, opozarjajo pristojni, ki poudarjajo, da so železno konstrukcijo v letih 2014 in 2017 prenovili in zagotovili, da vanjo ne bodo več posegali.

Bezosa in podjetje karajo, zakaj niso zaključne faze izdelave jahte, ki bo visoka kar 40 metrov, preselili na drugo lokacijo, a pri Oceancu pojasnjujejo, da je takšno početje nesmiselno. Rotterdamske oblasti mirijo, češ da je v mestni proračun zaradi ladjedelništva kapnila kar lepa vsota, ne nazadnje je gradnja jahte prinesla številna nova delovna mesta, dodajajo in zagotavljajo, da bodo most povrnili v prvotno stanje, odstranitev osrednjega dela, ki mu domačini pravijo De Hef, bodo verjetno izpeljali poleti.

40 metrov bo visoka jahta.

Izdelava razkošnega plovila, ki naj bi bilo vredno skoraj pol milijarde, je sicer dolgo potekala v tajnosti, k čemur podjetje Oceanco zavezuje posebna pogodba, a prst v novega lastnika je lani uperila biografija Jeffa Bezosa. Jahta bo največja te vrste na svetu, imela pa bo celo podporno jahto s heliportom. Bezos je v lanskem letu sicer milijardo zagotovil varovanju okolja in boju proti podnebnim spremembam, njegova posebna skrb pa naj bi bili – oceani.