Za apartma plačale 80 evrov na noč, ob prihodu je sledil šok

Štirim dekletom s celinske Hrvaške so se težko pričakovane počitnice na Šolti spremenile v nočno moro. Kot poroča Slobodna Dalmacija, so preko Bookinga rezervirale devet nočitev v tamkajšnjem apartmaju, a so se ob njihovem prihodu začele težave



»Čeprav so nam dejali, da lahko pridemo okoli 11. ure, nam je gospa ob prihodu po telefonu povedala, da na tem naslovu ni apartmaja, ampak pisarna. Rekla nam je, naj pridemo ob 14. uri, ko bo nastanitev na drugem naslovu pripravljena,« pripoveduje ena od deklet. Ko so ob 14. uri prispele v apartma, so sledila nova neprijetna presenečenja.

Nedelujoče žarnice in vtičnice, vzmetnice polne pršic

»Plačale smo apartma, ki vključuje uporabo interneta, ampak tega seveda ni bilo, kdo v 21. stoletju sploh potrebuje internet v apartmaju? Namestitev sama je bila v groznem stanju, stara, dotrajana, žarnice in vtičnice niso delovale, vzmetnice so bile polne pršic, posteljnina je bila raztrgana, na krožnikih je bila plesen ... Našle smo le tri skodelice. Stanovanje je dobesedno razpadalo!« je še dejala ena od deklet.



Dekleta so kmalu spoznala, da pečica ne deluje in da je plinska jeklenka prazna. »Niti kave si nismo mogle skuhati. Šele okoli desete ure zvečer so nam poslali mojstra, ki je ugotovil, da je naprava v okvari. Na karkoli smo vprašale gospo, s katero smo komunicirale, smo dobile drzen in aroganten odgovor. Njihov odnos do gostov je grozen« še izkušnjo opisuje dekle, ki razkriva, da so za takšno namestitev odštele 80 evrov na noč.

Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: