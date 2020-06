Za 600 tisoč Slovencev bo brezplačno, a morajo najprej nekaj narediti

Veljavna bo eno leto

Kako do brezplačne vozovnice

1. Upravičenci izpolnijo predpisano vlogo oziroma obrazec, ki je med drugim objavljen na spletni strani ministrstva za infrastrukturo. Obrazec in navodila za izpolnjevanje obrazca so v priponki spodaj.



2. Upravičenci poleg izpolnjenega obrazca na prodajnih mestih predložijo osebni dokument, izkaznico vojnega veterana oziroma evropsko kartico ugodnosti za invalide. Tisti, ki vlogo oddajajo po pošti ali e-pošti, jim omenjenih dokumentov ni treba prilagati. Upravičenci, ki bodo vlogo oddajali po navadni pošti, naj jo pošljejo na naslov Ministrstvo za infrastrukturo, Langusova ulica 4, 1535 Ljubljana, s pripisom »brezplačna vozovnica Slovenija«.



3. Upravičenci, ki bodo vlogo oddali po elektronski pošti, naj jo pošljejo na elektronski naslov Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled. in v zadevo e-pošte napišejo »brezplačna vozovnica Slovenija«.



4. Upravičenci, ki želijo vlogo oddati fizično, se lahko zglasijo na enem od prodajnih mest, kjer so na voljo enotne vozovnice javnega potniškega prometa.



Več informacij in pojasnil v zvezi s pridobivanjem brezplačne vozovnice na ministrstvu za infrastrukturo nudijo tudi prek telefonske številke 01 478 84 11. Dosegljivi so ob delavnikih od 8. do 16. ure.

Upokojenci, imetniki invalidske evropske kartice, vojni veterani in starejši od 65 let bodo lahko medkrajevni potniški promet od 1. julija koristili brezplačno. Vlogo za vozovnico bodo lahko od srede oddali na prodajnih mestih ali po pošti.S 1. julijem bo zagotovljeno vse potrebno za uvedbo brezplačnih vozovnic v medkrajevnem javnem potniškem prometu, so sporočili z ministrstva za infrastrukturo. Do brezplačne vozovnice so upravičeni tisti člani omenjenih družbenih skupin, ki niso v delovnem razmerju, ne opravljajo samostojne registrirane dejavnosti, niso poslovodne osebe gospodarske družbe ali direktorji zasebnih zavodov.Upravičenci lahko vlogo za pridobitev vozovnice oddajo od 24. junija dalje na predpisanem obrazcu, ki ga vložijo na prodajnih mestih enotnih vozovnic, ali pa ga na ministrstvo za infrastrukturo naslovijo po navadni oziroma elektronski pošti.Upravičencev do brezplačne vozovnice je v Sloveniji okoli 600 tisoč, zato na ministrstvu opozarjajo, da bi na prodajnih mestih lahko nastala velika gneča. Zaradi zmanjševanja tveganja okužbe s koronavirusom priporočajo, da vlagatelji obrazce za pridobitev vozovnice raje oddajo prek običajne oziroma elektronske pošte.Prevozniki bodo redno sprejemali in obdelovali vloge, vozovnice pa bodo upravičenci na prodajnih mestih lahko prevzeli po hitrem postopku in v najkrajšem mogočem času.Stroški izdelave vozovnice bodo za upravičenca znašali tri evre. Vozovnica bo veljavna eno leto od začetka meseca, v katerem je bila izdana (ali od začetka prihodnjega meseca). Priporočajo, da upravičenci s postopkom pridobivanja vozovnice ne hitijo in si vozovnico priskrbijo šele takrat, ko nameravajo medkrajevni javni potniški promet dejansko koristiti.Vse uporabnike javnega potniškega prometa ob tem še opozarjajo, da je na avtobusih in vlakih še vedno treba upoštevati pravila in priporočila Nacionalnega inštituta za javno zdravje