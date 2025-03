Za 105.000 dolarjev lahko kupite državljanstvo na rajskem otoku (FOTO)

Če imate na bančnem računu 105.000 dolarjev (97.192 evrov) in ste siti dogajanja doma in po svetu, se lahko preselite na 21 km2 velik otoček v Tihem oceanu. Otok s približno 12.500 prebivalci vabi tujce, ki so pripravljeni odšteti to vsoto v zameno za njihovo državljanstvo. Na tak način zbirajo denar za boj proti podnebnim spremembam, ki jih bodo na otoku, kot je Nauru, še posebno občutili.

Nauru je lep le na mestih, kjer ni opustošen zaradi izkopavanja fosfatov. Foto: Siraj Ahmad/Getty Images

Nauru se že sooča z rastjo morske gladine in divjanjem neviht, kar je posledica globalnega segrevanja. Morje je že načelo obalo, pričakovati pa je, da bo situacija iz leta v leto slabša. Toda tretja najmanjša država na svetu ne namerava stati križem rok. »Medtem ko svet razpravlja o podnebnih ukrepih, moramo mi ukrepati, če želimo, da bi imel naš narod prihodnost,« je za CNN povedal predsednik Nauruja David Adeang.

Nagajajo jim rast morske gladine, nevihte in erozija.

Država namerava preseliti 90 odstotkov prebivalcev na višje predele otoka ter tam ustvariti popolnoma novo skupnost. Za tako imenovani »zlati potni list« se lahko potegujejo vsi, razen kriminalcev, ki so bili v preteklosti obsojeni za določena kazniva dejanja. Naurujski list bo verjetno marsikoga zamikal zgolj zaradi prednosti, ki jih omogoča, saj je z njim mogoče potovati brez vizuma v 89 držav, tudi v države Združenega kraljestva, Hongkong, Singapur in Emirate.

Narava je ponekod čudovita. FOTO: Nauru Turism Divison

Nauru je bil nekoč, ko so še delovali donosni fosfatni rudniki, država, v kateri je bilo lepo živeti. Elektrika je bila brezplačna, vsi Nauranci pa so imeli na voljo sodobna stanovanja po nizkih cenah, brezplačno zdravstveno oskrbo in obvezno izobraževanje od 6. do 17. leta. Vendar je z izčrpanjem rudnika pošla tudi blaginja in danes velik del prebivalcev živi v revščini.