Z zapleteno operacijo ločili dvojčka z zraščenima glavama

Tako zahtevnega posega se ni lotil še nihče iz ekipe, ki je štela skoraj 100 vrhunskih strokovnjakov. Na začetku junija so v Braziliji namreč ločili dvojčka, ki sta se leta 2008 rodila z zraščenima glavama. Štiriletnika sta do zdaj živela na prilagojeni bolniški postelji, v prihodnje pa bosta korakala vsak po svoje, so nadvse olajšani starši in zdravniki.

Arthur in Bernardo Lima sta si delila tudi več ključnih žil, kar je bilo za kirurge dodaten izziv. Da jim bo otroka uspelo ločiti in da bosta zahtevno operacijo preživela oba, si ni upal pomisliti nihče, zato so z uspehom zelo zadovoljni. Operacijo, ki je trajala kar 33 ur, so opravili v zdravstveni in raziskovalni ustanovi Paulo Niemeyer State Brain Institute v Riu de Janeiru, ki je bila zadnjih 30 mesecev dom dečkov, celoten postopek pa je pomagala izpeljati zdravstvena človekoljubna organizacija Gemini Untwined s sedežem v Londonu.

Starši so ob zgodovinskem uspehu ganjeni in olajšani.

»Sprva nihče ni verjel, da je takšna operacija mogoča. Da smo rešili oba, je zgodovinski dosežek,« je zatrdil nevrokirurg in pediater, Brazilec Gabriel Mufarrej, član nepozabne ekipe skoraj 100 junakov, ki so Arthurju in Bernardu omogočili samostojno življenje. Dečkoma so pred glavno operacijo opravili več posegov, na glavnega in ključnega, s katerim so ju dejansko tudi ločili, pa so se pripravljali več mesecev, tudi z navidezno resničnostjo. S slikami možganov so ustvarili digitalni zemljevid združene lobanje dečkov, kot je pojasnil britanski pediater in nevrokirurg Noor ul Owase Jeelani, so bile priprave kot iz vesoljske dobe. »Čudovito je, resnično krasno, da lahko vidiš anatomijo in opraviš operacijo, še preden otroke izpostaviš tveganju,« je pojasnil za medije, a poudaril, da sta dečka po uspešnem posegu šele na začetku. Mimogrede, britanski strokovnjak je pri operaciji sodeloval neverjetnih 27 ur, med katerimi si je privoščil le štiri petnajstminutne oddihe.

30 mesecev sta živela v bolnišnici, v kateri so ju nazadnje ločili.

Dvojčka že uspešno okrevata in si končno zreta iz oči v oči, rada se tudi držita za roke, kar jima pomiri srčni utrip, ugotavljajo zdravniki, vendar bosta v prihodnosti skoraj zagotovo potrebovala nove posege in zahtevne terapije. Oba imata namreč težave z govorom, Bernardo pa motorične ovire; a strokovnjaki so optimistični, da bosta premostila vse prepreke.