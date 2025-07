Z vsakim korakom se odpre nov češnjev cvet

V času, ko se cvetlice zaradi močnega sonca že umikajo s travnikov, umetniška skupina Artechouse v istoimenski galeriji v New Yorku ponuja pravo spomladansko idilo na razstavi Blooming Wonders (Cvetoča čudesa).

Artechouse v galerijah po vsej Ameriki že od leta 2015 navdušuje z dih jemajočim združevanjem umetnosti in tehnologije. Obiskovalce s podobami in zvoki popeljejo v sanjske cvetlične dežele tako, da na stene in tla galerije projicirajo jate pisanih metuljev, ki lebdijo nad cvetličnimi polji, cvetne lističe, drevesa japonske češnje in podobno. Gledalci razstavo tudi soustvarjajo, kajti vsakič, ko denimo v sobi s projekcijo češnjevih cvetov naredijo korak, se pod njihovim stopalom pojavi nov češnjev cvet. Ovijalke v drugem razstavnem prostoru zapojejo, če se jih kdo dotakne.

Prizori te potegnejo vase.

Od svojih začetkov do danes je umetniška skupina odprla štiri stalne galerije, poleg te v New Yorku še v Washingtonu, Miamiju in Houstonu. Razstave pogosto spremlja uporaba obogatene resničnosti: koktajli, ki so jih ponujali v okviru ene od razstav, so denimo oživeli, če so jih obiskovalci pogledali skozi posebna pametna očala. Vsako razstavo pripravljajo ekipe, sestavljene iz oblikovalcev, arhitektov, producentov in pripovedovalcev zgodb.

Cvetoča čudesa v New Yorku

Razstava Cvetoča čudesa je bila pred New Yorkom v Houstonu, kjer je doživela premiero. »Ta poglobljena razstava, na kateri se slikovni elementi razcvetijo v živahne cvetlične podobe, vas vabi, da doživite naravo v povsem novi luči. Z osupljivimi projekcijami visoke ločljivosti in interaktivnimi vizualnimi elementi vas ovije v dinamične sanjske pokrajine živahnih cvetov, ki oživijo pred vašimi očmi z razcvetom barv, gibanja in očarljivosti,« jo opisujejo avtorji.

»Obožujemo Artechouse! Animirani umetniški prizori so nepopisni, tako realistični in pomirjujoči. Preprosto te potegnejo vase in počutiš se, kot da si del prizora,« je izkušnjo umetnosti novega časa opisala obiskovalka razstav.