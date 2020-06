Z otroki prehodila 563 kilometrov

Družina je spet doma, v vasici v regiji Ucayali. FOTO: Wim D'hooge/Getty Images

Po makadamih in kolovozih

Na kontrolnih točkah je lagala.

Peru je trenutno ena od tistih držav, po katerih novi koronavirus neprizanesljivo udriha, predvsem prestolnica se je znašla v vrtincu okužb, prebivalstvo, obupano zaradi novih omejitev, ki so še dodatno prizadele že tako ranljive in revne, pa vsak dan piše nove pretresljive zgodbe.Med njimi je nedvomno, ki je pred časom polna upanja svoje otroke preselila v prestolnico, da bi najstarejši hčerki kot prvi v družini omogočila fakultetno izobrazbo, ob izbruhu epidemije pa se jim je ustavil svet.Sedemnajstletna, ki si je za šolo izborila celo štipendijo, je z materjo ter mlajšima sestrama polna upanja zapustila vasico v Amazoniji in jo mahnila v Limo ter začela povsem novo življenje. A pred tedni, ko je novi koronavirus silovito zajel državo, se ji je podrl svet, pravi. Strah pred boleznijo je bil izjemen, Maria pa je zaradi zajezitvenih ukrepov in karantene tako rekoč čez noč ostala brez prihodka in družini ni več mogla privoščiti bivanja v prestolnici. Edina rešitev je ostala vrnitev domov. A kako?Javni prevoz je obstal, in ker za družino v Limi preprosto ni bilo več upanja, so pripravili le najnujnejšo prtljago in se odpravili na 563 kilometrov dolgo pot v domačo vas. Maria je s hčerkama Amelie in sedemletnoter dojenčicona hrbtu začela dolgo pot po makadamih in kolovozih ter ob železniških tirih, vse do pragozda, kjer so kljub neprijaznim razmeram še vedno varnejši kakor v perujskem glavnem mestu. Na vsaki kontrolni točki je lagala, češ da ne prihajajo iz Lime, sicer bi jih vrnili in jim zapovedali karanteno, velikokrat so morali pešačiti v kilometrskih lokih, da bi zaobšli policijo.Končno so prispeli do domače regije Ucayali na vzhodu države, v katero zaradi karantene sicer ni bilo vstopa, a po pregovarjanju z enim od starešin so Marii in otrokom vendarle dovolili vrnitev domov. Tam sta jih pričakala olajšana mož in oče ter tast in dedek, in čeprav se je Ameliejino upanje na študij v Limi začasno razblinilo, je prepričana, da ji bo nekega dne vendarle uspelo. Pretresljivo zgodbo je v svet ponesel novinar CNN, ki je Mario in njena dekleta srečal na poti, pojavile pa so se že pobude za ustanovitev sklada za najstničino izobrazbo v prestolnici, ko se zdravstvene razmere umirijo.