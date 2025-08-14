Z novo metodo nad tigraste komarje

Tigrasti komarji, ki so že več let naši stalni poletni spremljevalci, so se očitno dodobra zasidrali tudi pri naših severnih sosedih. V Gradcu na Štajerskem so se odločili, da jih ne bodo kar mirno gledali, ampak poskušali omejiti njihovo populacijo.

Ker se dosedanje metode niso izkazale za učinkovite, so začeli izvajati nov projekt. V predelu Schönau so v torek spustili 126.000 sterilnih samcev tigrastih komarjev. V naslednjih šestih tednih jih bo izpuščenih skupno 600 tisoč. Prvi rezultati tega pilotnega projekta se pričakujejo oktobra.

Za razvoj potrebujejo le malo vode. FOTO: Giovanniseabra/Getty Images

Da bi strokovnjaki preverili, ali so takšne metode učinkovite, so se odločili, da v drugo testno območje na drugem koncu Gradca neplodnih samcev tigrastih komarjev ne bodo spustili. Bodo pa spremljali njihovo število. Nakar bodo primerjali podatke in poskušali ugotoviti, ali se je populacija tigrastih komarjev v testnem območju Schönau opazno zmanjšala. Erwin Wieser, vodja strateške zaščite pred žuželkami v mestu Gradec, je za avstrijsko televizijo ORF dejal, da ne gre pričakovati, da se bo pilotni projekt začel izvajati na vsakem vrtu. Pomembno je namreč, da prebivalstvo še naprej upošteva vse ukrepe, kot je pokrivanje sodov za vodo z mrežami ali praznjenje cvetličnih lončkov.

»Ta jajčeca se skrivajo in čakajo na vodo. In ko voda prispe, se začne celoten scenarij,« pravi Wieser, ki tako poskuša ljudem pojasniti, da je za razvoj tigrastih komarjev dovolj že zelo malo vode.