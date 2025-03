Z najhujšimi požari v zgodovini države se bori 10.000 gasilcev, med gašenjem strmoglavil helikopter (FOTO)

V Južni Koreji so se razbesneli grozoviti gozdni požari, eni najhujših v zgodovini države. V ognjeni stihiji je življenje izgubilo najmanj 18 ljudi, šest jih je huje ranjenih, z ognjem, ki je povsem podivjal, pa se bori preko 10.000 gasilcev. Med gašenjem pa se je pripetila še ena tragedija, strmoglavil je namreč helikopter, pilot pa je v nesreči izgubil življenje.

Oblasti so po nesreči vse helikopterje, ki so jih do takrat uporabljali za gašenje, prizemljile, prebivalci pa tako zdaj le nemočno opazujejo, kako se na težko dostopnih predelih, kamor se gasilci ne morejo prebiti, širijo plameni, ki so visoki tudi po več metrov. Da bi se stanje kmalu izboljšalo, je malo verjetno, saj v državi že dolgo ni bilo obilnejših padavin, zato je rastje suho, zaradi vetra pa se ogenj še veliko hitreje širi.

Požari, ki že pet dni gorijo v Ulsanu in regiji Gyeongsang, po besedah v. d. predsednika Hana Duck-sooja »povzročajo škodo brez primere«, širijo pa da se na način, ki »presega vse obstoječe modele širjenja požarov«.

Požar se širi zaradi močnih vetrov. FOTO: Yasuyoshi Chiba/Afp

Za seboj pušča opustošenje. FOTO: Yasuyoshi Chiba/Afp