Z muco na kolesu po svetu

Obožuje gondolo in kajak

Vožnja s kolesom ji nadvse ustreza.

Jesen in zimo bosta preživela v Grčiji, spomladi sledi naskok na Rusijo.

Od nekdaj si je želel poležavati na tajski plaži, povsem sam, v družbi zahajajočega sonca in valov. Sanjam se približuje počasi, a zanesljivo, vse bo tako, kot si je od nekdaj želel: le da mu bo pri tem družbo delala mačka.iz Edinburga na Škotskem je dolga leta posvetil ragbiju in delu, preživljal se je kot varilec, a nikoli se ni mogel otresti občutka, da bo nekoč osvajal svet. Izkazalo se je, da na kolesu: tako je preprosto sklenil nekega lepega dne, v nahrbtnik strpal le najnujnejše, službo obesil na klin in brez pomisleka pustil domači kraj za seboj. Njegova prva postaja je bil Amsterdam, potem je prekolesaril Belgijo, Nemčijo, Švico, Italijo, od koder je s trajektom dosegel Hrvaško, od tam pa Bosno in Hercegovino.Toda dogodivščina se je začela šele tam, je pozneje spoznal. Ko je vztrajno pedaliral proti Črni gori, mu je pot prekrižala očarljivka: oranžno-rjava muca, ki se je zapodila za njim, ko je rinil navkreber, in se nikakor ni hotela odlepiti od njega. Pozneje je ob robu gozda zadremal in si odpočil, ko se je prebudil, pa je bila še vedno ob njem.»V nekaj urah je osvojila moje srce, odločitev je takoj padla: Tajska bo morala še nekoliko počakati, najprej moram muci priskrbeti veterinarja in potni list, da bo z menoj lahko nadaljevala po Evropi!« se usodnega dne spominja Dean, ki je spremljevalki povsem prilagodil svoje načrte. Nala, kot jo je poimenoval, je dobila častni prostor v košari na krmilu kolesa, da ji takšno popotovanje nadvse ustreza, je bilo takoj jasno. V Avstriji se je med pogostimi predahi podila po gozdovih in travnikih, v Gruziji se je vozila v gondoli, v Grčiji, kjer sta zdaj, nadvse uživa v mivki na plaži, obožuje tudi vožnje s kajakom. Skupaj sta premagala že 16.000 kilometrov, o dogodivščinah redno poročata prek instagrama in youtuba, preštevilni sledilci in občudovalci pa so jima nanesli že kar nekaj oglaševalskega denarja, je zadovoljen Dean.In kaj načrtujeta? Jesen in zimo bosta preživela v Grčiji, ki jima je nadvse všeč, sta sklenila, spomladi sledi naskok na Rusijo, od tam pa se bosta začela približevati Tajski. Smisel življenja je ležanje na plaži, pravi tudi Škot, z muco na straži, kakopak.