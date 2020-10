Z lažnimi jajci nad nepridiprave

Policiji olajšali delo

Črni trg z želvjimi jajci nevarno ogroža živalsko vrsto, zato je skrajni čas, da tatovom stopimo na prste, so sklenile oblasti v Kostariki in na plažo podtaknile zanimivo vabo.S 3D-tiskalnikom so namreč ustvarili umetne različice želvjih jajc in jih opremili še s satelitskimi sledilniki, so pojasnili v okoljevarstveni organizaciji Paso Pacifico: vabe so postavili v več kot sto želvjih gnezd na štirih različnih plažah v Kostariki, rezultati dela pa so bili vidni že po nekaj dneh. Jajca so namreč kar hitro dobila noge, poroča britanski časnik Guardian, k sreči pa jih je večina ostala v domačem kraju.Po večini so bili tatovi lokalni prebivalci, le eno jajce je romalo v restavracijo 137 kilometrov od gnezda, kar je za okoljevarstvenike po eni strani olajšanje, saj zdaj vedo, da želvjega zaroda ne ogroža kakšna mednarodna kriminalna združba, ampak so v ozadju najverjetneje po večini lokalni nepridipravi, ki si želijo nezakonito zaslužiti dodatek k plači.Okoljevarstveniki so še poudarili, da njihovo poslanstvo ni pregon tatov, temveč preprodajalcev, ki z želvjimi jajci služijo bajne denarce, tatove, ki pogosto v obupu opravijo umazano delo, ropanje gnezd, pa poplačajo z drobižem. Podatke, s katerimi so postregli sledilniki, so posredovali policiji: možem postave so zdaj bistveno zožili krog osumljencev, na prste pa bodo stopili tudi nevestnim kupcem, ki so jim želvja jajca še vedno kulinarična delikatesa.No, lažna jajca niso prepričala vseh, mnogi so že kmalu po kraji ugotovili, da ne gre za pristen plen, zato so vabo odvrgli blizu gnezd. Raziskovalci so ugotovili, da so sledilniki v tridesetih odstotkih vab prenehali delovati, ker je vlaga v zakopanem gnezdu prodrla skozi lupino, za nekaterimi jajci pa so izgubili sled, saj so jih nepridipravi očitno odnesli (ali pa zavrgli) v odročne predele s slabim signalom. Projekt, imenovan InvestEggator, bodo vsekakor nadaljevali in nadgrajevali tehnologijo, so še pojasnili pri združenju Paso Pacifico.