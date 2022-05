Z jackpotom pomagata drugim, razsipništvo ni njun slog

Zgodb o loterijskih dobitnikih, ki so v kratkem času zapravili bajno premoženje in prišli na beraško palico, je nič koliko, veliko manj pa je srečnih koncev, ko tisti, ki jih je doletela denarna sreča, s priigranimi sredstvo zaživijo umirjeno ter brezskrbno in se pri tem spomnijo še na pomoči potrebne.

Priigrana sredstva sta še oplemenitila, da bi lahko podarila še več. FOTO: Artemsam/Getty Images

S svojo srečno usodo je tako čudovito zgodbo spisala Britanka, ki je pred tremi leti zadela 180 milijonov evrov na EuroMillionsu, z možem pa od takrat denar skrbno razporejata med dobrodelne organizacije in si prizadevata za boljši jutri vseh.

Podarila že polovico

Frances in Patrick Connolly iz Hartlepoola na severu Anglije sta si leta 2019 začela uresničevati sanje. Družini sta kupila prostorno hišo s posestvom na podeželju, kar je v bistvu edino razkošje, ki sta si ga privoščila, in izdelala temeljit finančni načrt.

180 milijonov sta zadela.

»Slišala sva že zgodbe, da so si nekateri ob takšnih dobitkih kupili steklenico penine za 30 tisočakov. Popoln nesmisel! Pa saj lahko s takšnim zneskom nekomu pomagaš kupiti prvi dom!« se za glavo drži nekdanja učiteljica in zdaj socialna delavka, ki jih še na misel ne pride, da bi službo obesila na klin. »Ko nekomu pomagam, me to neznansko osrečuje,« še pristavi 55-letna Frances, ki zaradi svoje službe zelo dobro ve, kakšne so potrebe v bližnji in daljni okolici, ter z moževo podporo pomaga po najboljših močeh. Za večjo preglednost sta ustanovila dva sklada, v katera sama redno darujeta, k dobrodelnosti pa spodbujata še druge dobrotnike, ki so pripravljeni priskočiti na pomoč socialno šibkim in starejšim, zadnje čase pa tudi številnim beguncem.

Do zdaj sta podarila že skoraj polovico jackpota, z nekaj naložbami pa upata, da bosta preostanek oplemenitila. In tako darovala še več, kakopak.

Toda Frances in Patrick svojega srca in denarnice nista odprla šele po loterijskem jackpotu. Dobrodelna in nesebična sta bila vse življenje, vedno sta od sicer skromnih prihodkov odštela kakšen evro oziroma funt za koga, ki je denar potreboval še bolj kot onadva. Tudi otroke sta naučila skromnosti, zato v družini nikogar ne preseneča, da je jackpot v bistvu odprl vrata za še več projektov, usmerjenih v izboljšanje družbe.

Kot socialna delavka ve, kakšne so stiske v okolici.

»Denar ti lahko spremeni življenje, ne sme pa spremeniti tebe. Če si bil prej neumen, boš ostal neumen. Če si pa bil od nekdaj pameten, boš tudi ostal pameten. Nama je jackpot le olajšal pot do ciljev, ki sva jih že imela,« še modro sklene Frances.