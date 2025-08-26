Z igranjem videoiger zasluži »spodobno plačo«

Če ste svojega najstniškega mulca pravkar napodili proč od računalniškega zaslona zaradi nenehnega igranja videoiger, ste mu nemara zaprli vrata v donosen posel, s katerim bi si v prihodnosti lahko služil kruh. Nekateri igralci videoiger, ki se pri svojem početju snemajo, s tem početjem zaslužijo lepe vsote. Poklic streamerja, ki je bil nekoč domena moških, danes privablja vse večje število žensk.

Med njimi je tudi Alyce Rocha, znana pod vzdevkom Alyska. Medtem ko pred kamero igra videoigre, ji denar priteka na tekoči račun. Koliko točno zasluži, ne razkriva, pravi pa, da gre za »spodobno vsoto«. Ima 585.000 sledilcev, njen urnik pa je precej naporen. Do nedavnega je delala po 12 ur, pred kratkim pa je prenose v živo skrajšala na šest ur na dan. Ko prištejete poleg še vse administrativne storitve, ki sodijo k poklicu, to le ni tako zlahka zaslužen denar, kot se morda komu zdi. Denar ji prinašajo plačila naročnikov, število ogledov in različna partnerstva, vendar morajo biti za to njeni računi na priljubljenih platformah, kot sta Twitch in YouTube, nenehno aktivni in zanimivi.

Včasih je delala po 12 ur skupaj.

Poudarja, da mnogi še vedno verjamejo, da ženske igrajo predvsem ugankarske in strateške igre, pri katerih je igra počasna in umirjena. Vendar Alyce uživa tudi v igranju akcijskih in fantazijskih iger, pred časom pa je začela igrati še grozljive. »Včasih sem sovražila grozljivke, vendar je moje trpljenje navduševalo moje občinstvo, zato sem jih igrala vedno več, zdaj pa jih dejansko obožujem,« pravi. Alycijino občinstvo je pretežno moško, vendar se je delež ženskih gledalk po njenih besedah povečal na približno 10 odstotkov, kar je pomemben napredek.

Na Alycinih profilih najdete tudi posnetke med ogledom različnih filmov in risank, denimo drugega dela Kung fu pande, za katerega pravi, da jo je dvakrat spravil v jok.