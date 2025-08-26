NATANČNI ZNESEK NI ZNAN

Z igranjem videoiger zasluži »spodobno plačo«

Alyce Rocha je ena redkih žensk v tem poklicu. Skoraj 600.000 sledilcev jo spremlja v živo ali na posnetkih.
Fotografija: Naročniki plačujejo, da jo gledajo igrati. FOTO: Youtube
Odpri galerijo
Naročniki plačujejo, da jo gledajo igrati. FOTO: Youtube

A. J.
26.08.2025 ob 15:15
A. J.
26.08.2025 ob 15:15

Poslušajte

Čas branja: 2:16 min.

Če ste svojega najstniškega mulca pravkar napodili proč od računalniškega zaslona zaradi nenehnega igranja videoiger, ste mu nemara zaprli vrata v donosen posel, s katerim bi si v prihodnosti lahko služil kruh. Nekateri igralci videoiger, ki se pri svojem početju snemajo, s tem početjem zaslužijo lepe vsote. Poklic streamerja, ki je bil nekoč domena moških, danes privablja vse večje število žensk.  

Med njimi je tudi Alyce Rocha, znana pod vzdevkom Alyska. Medtem ko pred kamero igra videoigre, ji denar priteka na tekoči račun. Koliko točno zasluži, ne razkriva, pravi pa, da gre za »spodobno vsoto«. Ima 585.000 sledilcev, njen urnik pa je precej naporen. Do nedavnega je delala po 12 ur, pred kratkim pa je prenose v živo skrajšala na šest ur na dan. Ko prištejete poleg še vse administrativne storitve, ki sodijo k poklicu, to le ni tako zlahka zaslužen denar, kot se morda komu zdi. Denar ji prinašajo plačila naročnikov, število ogledov in različna partnerstva, vendar morajo biti za to njeni računi na priljubljenih platformah, kot sta Twitch in YouTube, nenehno aktivni in zanimivi.

Včasih je delala po 12 ur skupaj.

Poudarja, da mnogi še vedno verjamejo, da ženske igrajo predvsem ugankarske in strateške igre, pri katerih je igra počasna in umirjena. Vendar Alyce uživa tudi v igranju akcijskih in fantazijskih iger, pred časom pa je začela igrati še grozljive. »Včasih sem sovražila grozljivke, vendar je moje trpljenje navduševalo moje občinstvo, zato sem jih igrala vedno več, zdaj pa jih dejansko obožujem,« pravi. Alycijino občinstvo je pretežno moško, vendar se je delež ženskih gledalk po njenih besedah povečal na približno 10 odstotkov, kar je pomemben napredek.

Na Alycinih profilih najdete tudi posnetke med ogledom različnih filmov in risank, denimo drugega dela Kung fu pande, za katerega pravi, da jo je dvakrat spravil v jok.

Snema se tudi med ogledom filmov in risank, kot je Kung fu panda 2. FOTO: Promocijski Material
Snema se tudi med ogledom filmov in risank, kot je Kung fu panda 2. FOTO: Promocijski Material

Hvala, ker berete Slovenske novice.

Berite Slovenske novice že za 1,99€ mesečno.

NAROČITE

Več iz te teme:

videoigre služba igranje plača Alyska

Priporočamo

Arso v naslednjih dneh napoveduje nevihte in močan veter: poglejte, kdaj bo najhuje
Grozljive razmere na urgenci: »Mama polulana do glave«, nemalokdo umre na hodniku
Minister Boštjančič takole poziral s političnim nasprotnikom (FOTO)
Slavna igralka izgubila boj z rakom, stara je bila komaj 42 let

Predstavitvene informacije

 
Promo

Eno ključnih vprašanj sodobnega časa: »​Prvič sem v taki situaciji«

 
Promo Photo

Bakerjeva cista: kako se spopasti z bolečinami pod kolenom

 
Promo

Sladka specialiteta, ki sladokusce navdušuje že sto let

 
Promo

Dve izjemni septembrski glasbeni doživetji

 
Promo

Kranj v znamenju kolesarske evforije: Tour de France prihaja v Slovenijo!

 
Promo

Na Triglav teku tudi zgodba dekleta, ki po raku premaguje 10 km traso

 
Promo

Kako do zdravih domačih citrusov: nasveti za bujno rast in bogate plodove

 
Promo

Občutno ceneje: Ta trgovec niža cene hrane

Komentarji:

Priporočamo

Arso v naslednjih dneh napoveduje nevihte in močan veter: poglejte, kdaj bo najhuje
Grozljive razmere na urgenci: »Mama polulana do glave«, nemalokdo umre na hodniku
Minister Boštjančič takole poziral s političnim nasprotnikom (FOTO)
Slavna igralka izgubila boj z rakom, stara je bila komaj 42 let

Izbrano za vas

 
Promo

Kranj v znamenju kolesarske evforije: Tour de France prihaja v Slovenijo!

 
Promo

Na Triglav teku tudi zgodba dekleta, ki po raku premaguje 10 km traso

 
Promo

Kako do zdravih domačih citrusov: nasveti za bujno rast in bogate plodove

 
Promo

Občutno ceneje: Ta trgovec niža cene hrane

Predstavitvene informacije

 
Promo

Eno ključnih vprašanj sodobnega časa: »​Prvič sem v taki situaciji«

 
Promo Photo

Bakerjeva cista: kako se spopasti z bolečinami pod kolenom

 
Promo

Sladka specialiteta, ki sladokusce navdušuje že sto let

 
Promo

Dve izjemni septembrski glasbeni doživetji

 
Promo

Kranj v znamenju kolesarske evforije: Tour de France prihaja v Slovenijo!

 
Promo

Na Triglav teku tudi zgodba dekleta, ki po raku premaguje 10 km traso

 
Promo

Kako do zdravih domačih citrusov: nasveti za bujno rast in bogate plodove

 
Promo

Občutno ceneje: Ta trgovec niža cene hrane

Slika zvitega časopisa
Naročite se na tiskano izdajo

O nas

Sodelujte z nami

Storitve

Logotip sn
Naročite se na eNovice



Logotip sn
Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.