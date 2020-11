Z Dunaja se nam je oglasila študentka Manja: Bili smo ujeti, nastala je velika panika

Mnogi Dunajčani so sinoči preživeli najhujšo noč v življenju , v strahu zaradi strelskega napada pa je bila tudi 21-letna slovenska študentka(študira glasbo). V času napada je bila v enem od barov v središču mesta. Močno pretresena nam je razložila, kaj se je dogajalo.»Bila je pestra noč, grozno je bilo. Bila sem v enem od barov, ko se je vse skupaj začelo, in nastala je popolna panika. Bili smo v kleti in nismo smeli ven, ker ni bilo varno. Tam smo bili do kakšnih dveh, treh zjutraj. Potem so nas počasi začeli spuščati skozi zasilni izhod. Vse skupaj je bilo res zelo stresno in naporno.« Noč je preživela pri prijateljih in se šele zjutraj vrnila domov.»Dogajalo se je po različnih delih mesta, po vsem Dunaju so bile fronte. Iskreno, nimam veliko informacij, nekaj smo sicer prebrali na novicah, sicer pa smo bili vsi panični. Spala nisem skoraj nič, vse skupaj je zelo psihično naporno.«Je pa danes Dunaj, kjer so sicer začeli veljati tudi ukrepi za zajezitev koronavirusa, pravo mesto duhov. »Ko sem se vozila domov s taksijem, je bil Dunaj popolnoma prazen. Res je od danes 'lockdown', ampak imela sem občutek, da se ljudje kar malo skrivajo. Prazni so bili avtobusi, tramvaji, odpovedali so šole. Sicer mislim, da preostalo dela, kakor je predvideno po novih ukrepih. Javni prevoz vozi normalno, a mislim, da ljudje, če ni nujno, res ne gredo ven.«